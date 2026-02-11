ЧАТ ИГРЫ
Poppy Playtime 12.10.2021
Экшен, Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
7.5 269 оценок

Mob Entertainment представили геймплейный трейлер финальной пятой главы Poppy Playtime

RedDay13 RedDay13

Студия Mob Entertainment выпустила геймплейный трейлер заключительной главы своей хоррор-серии. В ролике показаны мрачные, гнетущие коридоры заброшенной фабрики игрушек, новые головоломки с использованием улучшенного анализатора захвата, а также первые кадры противостояния с главным антагонистом.

Разработчики обещают, что пятая глава станет самой масштабной и пугающей во всей серии. Игроков ждут ответы на вопросы, копившиеся годами, и финал, который поставит точку в истории Playtime Co.

Релиз Poppy Playtime: Chapter 5 запланирован на 18 февраля 2026 года.

