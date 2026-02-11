Mob Entertainment представили геймплейный трейлер финальной пятой главы Poppy Playtime

Студия Mob Entertainment выпустила геймплейный трейлер заключительной главы своей хоррор-серии. В ролике показаны мрачные, гнетущие коридоры заброшенной фабрики игрушек, новые головоломки с использованием улучшенного анализатора захвата, а также первые кадры противостояния с главным антагонистом.

Разработчики обещают, что пятая глава станет самой масштабной и пугающей во всей серии. Игроков ждут ответы на вопросы, копившиеся годами, и финал, который поставит точку в истории Playtime Co.

Релиз Poppy Playtime: Chapter 5 запланирован на 18 февраля 2026 года.