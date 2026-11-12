Poppy Playtime Chapter 5 вышла на iOS и Android - с новым мобильным трейлером

Mob Entertainment выпустила пятую главу хоррора Poppy Playtime на мобильных устройствах. Теперь Chapter 5 доступна для скачивания на iOS и Android, о чем разработчики сообщили вместе с официальным трейлером для мобильных платформ.

Ранее глава вышла на PC, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также в Epic Games Store. Теперь игроки могут пройти продолжение истории про игрушечную фабрику и на смартфонах.

Стоит отметить, что на фоне выхода главы в сети активно обсуждают и другие события вокруг франшизы: недавнее открытое письмо мобильного сообщества к стримеру с просьбой связаться с главой Mob Entertainment, а также судьбу кооперативного спин-оффа Escape From Playtime, который недавно потерял часть команды из-за сокращений, но продолжает развиваться в раннем доступе.