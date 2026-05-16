Poppy Playtime: Глава 6 запущена в производство, фильм обрёл дом, а 5-я глава едет на консоли

Mob Entertainment устроила информационный залп по всем фронтам своей главной франшизы Poppy Playtime. 15 мая студия подтвердила сразу три важных новости: активную разработку кульминационной Главы 6, передачу экранизации в руки мейджора Legendary Pictures и скорый выход консольной версии Главы 5.

Глава 6: Морзянка и "Башня"

Разработчики официально подтвердили, что следующая глава запущена в предпроизводство. Сообщество уже который месяц разбирает тизеры. В одном из недавних артов в паутине зашифровали послание азбукой Морзе. Фанаты расшифровали фразу "ashes, ashes, we all fall down", что отсылает к детскому стишку и, вероятно, намекает на огненный финал в духе планов Поппи сжечь фабрику дотла.

Down here, it’s not like anything you’ve seen above... It’s hell.”— Poppy Playtime, Chapter 6 Official Trailer

В другом арте внимательные зрители углядели карту "Башня" — символ краха и полного обрушения. Учитывая события пятой главы и предстоящее противостояние с Прототипом, лейтмотив выглядит логично.

Кино: Legendary Pictures берётся за игрушки

После того как сделка со Studio71 развалилась ещё в 2022 году, франшиза нашла себе нового хозяина на больших экранах. Легендарная студия Legendary Pictures ("Дюна", "Годзилла") в агрессивной борьбе выкупила права на экранизацию и готовит полнометражный хоррор. Производством займутся Monsterfoot Productions и Дон Мёрфи, работавший над "Хеллбоем". Разработчики обещают сохранить мрачный и "честный" тон оригинальных игр.

Где смотреть и когда играть

Первые подробности Главы 6 появятся уже 7 июня на IGN Live — Mob Entertainment везёт туда войсактёров и обещает живые сессии Q&A.

Для консольных игроков тоже хорошие новости: Глава 5 ("Broken Things") перестанет быть ПК-эксклюзивом и выйдет на PlayStation и Xbox этим летом. Разработчики обещают в будущем сократить разрыв между платформами и выпускать новые главы одновременно на всех устройствах . Заодно студия анонсировала и спин-офф "Poppy Park", который позволит взглянуть на вселенную под другим углом.