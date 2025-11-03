Poppy Playtime готовится к финалу: пятая глава выйдет в 2026 году и станет крупнейшей в истории серии

Студия Mob Entertainment официально подтвердила, что хоррор Poppy Playtime получит пятую и финальную главу, релиз которой запланирован на 2026 год. На Хэллоуин разработчики представили первый тизер — короткий, но пугающий ролик, в котором мелькают лаборатории, узкие коридоры, покрытые чёрной слизью, и новый чудовищный противник, напоминающий гигантского паука.

Согласно описанию на странице в Steam, Poppy Playtime: Chapter 5 станет «самой масштабной и захватывающей главой» во всей истории проекта. Игроков ждёт продолжение истории таинственной корпорации Playtime Co., финальная схватка с загадочным «кукловодом» и множество новых игровых механик. Разработчики обещают переработанную систему GrabPack, дополнительные возможности взаимодействия с окружением и исследование новых областей фабрики, включая подземные лаборатории.

С момента выхода первой главы в 2021 году серия Poppy Playtime стала настоящим феноменом — сочетание хоррора, головоломок и атмосферы детских кошмаров принесло игре огромную популярность. Финальная часть должна поставить точку в истории, раскрыть тайны компании и её ужасающих экспериментов.

Хотя точная дата выхода пока не названа, фанаты уверены: Mob Entertainment готовит не просто завершение, а настоящий хоррор-финал, который оставит след в жанре.