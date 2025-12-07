Вышел новый трейлер пятой главы Poppy Playtime

Студия Mob Entertainment представила новый кинематографический трейлер пятой главы популярного хоррора Poppy Playtime.

Точная дата выхода пока не раскрывается, однако активность разработчиков намекает, что релиз уже не за горами. Учитывая, что предыдущая глава вышла на ПК в январе, а на консолях — летом, вполне вероятно, что пятая глава может увидеть свет в январе 2026 года.

Кроме того, в мае прошлого года Mob Entertainment объявила о разработке экранизации Poppy Playtime совместно с Legendary Entertainment и Angry Films: