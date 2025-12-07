ЧАТ ИГРЫ
Poppy Playtime 12.10.2021
Экшен, Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
7.5 259 оценок

Вышел новый трейлер пятой главы Poppy Playtime

RedDay13 RedDay13

Студия Mob Entertainment представила новый кинематографический трейлер пятой главы популярного хоррора Poppy Playtime.

Точная дата выхода пока не раскрывается, однако активность разработчиков намекает, что релиз уже не за горами. Учитывая, что предыдущая глава вышла на ПК в январе, а на консолях — летом, вполне вероятно, что пятая глава может увидеть свет в январе 2026 года.

Кроме того, в мае прошлого года Mob Entertainment объявила о разработке экранизации Poppy Playtime совместно с Legendary Entertainment и Angry Films:

Игнатий Лапкин

В попе время играть?😮

Neko-Aheron

Поздравляю, вы прошли тест на получение визы в США ))))

Авраам Линкольн Neko-Aheron

Скорее визу не в США, а в Японию! Погугли Яой и Сюдо. Япошки те ещё любители поиграть в попе!

Игнатий Лапкин Neko-Aheron

Спасибо бро😉