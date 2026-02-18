Вышел пятый и финальный эпизод хоррор-игры Poppy Playtime

Разработчики выпустили долгожданный пятый эпизод популярной хоррор-серии Poppy Playtime, продолжающий мрачную историю заброшенной фабрики игрушек. Новая глава отправляет игроков еще глубже в недра предприятия, где скрываются главные тайны компании Playtime Co. и источник всех произошедших ужасов.

По сюжету герою предстоит встретиться с таинственным кукловодом, стоящим за трагедиями фабрики. Атмосфера становится заметно напряжённее: союзники исчезли, а надежда на спасение постепенно угасает.

Путешествие ведет в самую темную часть комплекса - владения загадочного Прототипа, существа, которое управляет происходящим из тени. Именно здесь игрокам предстоит раскрыть правду о событиях прошлого и столкнуться с главным антагонистом - Прототипом.

Стоимость 5 эпизода составляет 710 рублей.