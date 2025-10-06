Питер Молинье признался: концовку Populous он добавил за 12 часов до дедлайна, потому что забыл о ней

Питер Молинье, легендарный геймдизайнер и создатель Populous, Black & White и Fable, рассказал, как едва не провалил выпуск своей первой великой игры. В интервью журналу Edge 66-летний ветеран признался, что буквально забыл сделать концовку Populous — и вспомнил об этом лишь за 12 часов до финального тестирования.

Разработка Populous велась в студии Bullfrog Productions, основанной Молинье в 1987 году. Electronic Arts, издатель проекта, требовала, чтобы перед отправкой на производство игра прошла 24-часовой стресс-тест без единого бага. Именно в этот момент Молинье услышал от тестировщиков фразу: «Нам нужно проверить финал игры» — и понял, что его… просто не существует.

«Я осознал это и подумал: чёрт, я забыл сделать концовку!», — вспоминает Молинье. Вместе с коллегой Гленном Корпесом он провёл бессонную ночь, добавляя экран с двумя богами, которые поздравляли игрока с победой. Спешка была колоссальной: код писался и проверялся прямо на глазах у QA-отдела, но чудом всё сработало.

Импровизированный финал прошёл проверку, и Populous всё же ушла в печать — став первым «симулятором бога» в истории и начав целое направление в жанре стратегий.

Молинье с улыбкой признаёт, что его забывчивость могла стоить карьеры, но именно такие хаотичные моменты, по его словам, и «рождают легенды игровой индустрии».

«Я сделал финал за 12 часов до дедлайна — и, к счастью, он сработал. Видимо, боги были на нашей стороне».