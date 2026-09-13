Энтузиаст запустил головоломку Portal на консоли Nintendo Wii с полноценной физикой

Энтузиаст и разработчик под псевдонимом JojoXDK продемонстрировал запуск оригинальной головоломки Portal на консоли Nintendo Wii. На опубликованных кадрах показан игровой процесс в тестовой камере 16 с турелями, кнопками и кубами. Проект функционирует с полноценной интеграцией физического движка Havok, который отвечает за все корректные столкновения и поведение объектов на уровнях исследовательского комплекса Aperture Science.

Создатель порта обратил особое внимание на вычислительную мощность центрального процессора старой консоли. По словам JojoXDK, приставка продолжает его удивлять, а одиночное вычислительное ядро процессора на самом деле оказалось весьма мощным для подобных задач. Архитектура чипа Broadway справляется с просчетом комплексной физики и логики портальных переходов без фатальных сбоев системы.

При этом энтузиаст подверг резкой критике решение Nintendo по части графической подсистемы. Как подчеркнул автор, компании не следовало повторно использовать старое графическое ядро от GameCube, а стоило установить программируемый графический процессор. Из-за фиксированных функций видеочипа и отсутствия современной шейдерной архитектуры перенос движка Source столкнулся с серьезными барьерами при отрисовке сложных поверхностей.

На текущем этапе модификация уже избавилась от критической ошибки в финале, из-за которой игра ранее намертво зависала. Разработчик отметил, что концовка больше не вылетает и позже будет показана на отдельной видеозаписи. Тем не менее в коде остается немало графических артефактов, включая некорректное поведение лазеров, проблемы с энергетическими сферами и сбои в порядке отображения модели портальной пушки вблизи открытых телепортов.

В плане общей производительности проект демонстрирует неожиданные результаты. В определенных локациях счетчик кадров достигает отметки в 60 кадров в секунду благодаря относительной простоте геометрии комнат. Однако автор предупредил, что в итоговом варианте, скорее всего, установит принудительное ограничение кадровой частоты, чтобы избавить игроков от резких перепадов плавности.

Публикация геймплея вызвала оживленные споры среди пользователей относительно аппаратных компромиссов приставки. Игроки напомнили, что ставка на знакомое разработчикам железо позволила Nintendo снизить себестоимость консоли и обойти конкурентов в лице PlayStation 3 и Xbox 360, пусть это и создало трудности для моддеров спустя годы. Успешный запуск головоломки также возобновил дискуссии о технической возможности переноса на платформу культового шутера Half-Life 2.