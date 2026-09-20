Гейб Ньюэлл назвал глупостью и отменил за 5 минут идею добавить расчлененку в Portal

Оригинальная головоломка Portal могла выйти к релизу с обилием расчлененки и изувеченных тел, если бы не жесткая позиция руководства компании Valve. Малоизвестной историей о попытке кардинально перекроить визуальный стиль и тональность культового проекта поделился бывший сценарист студии Чет Фалишек. По его словам, один из влиятельных сотрудников компании всерьез настаивал на внедрении элементов натуралистичного хоррора прямо в стерильные испытательные камеры, вызвав глухое отторжение у всей остальной команды разработки.

Инициатива встретила единогласный протест ведущих авторов, однако продвигавший ее специалист обладал внушительным весом внутри студии и настойчиво требовал проведения официального совещания. Чтобы не раздувать конфликт и не портить рабочие отношения, сценарист проекта Эрик Уолпо обратился напрямую к Фалишеку с просьбой сыграть роль бескомпромиссного оппонента. В коллективе прекрасно знали прямолинейность Чета и его способность хладнокровно отсекать токсичные для геймплея идеи, поэтому именно ему поручили публично осадить настойчивого коллегу.

На встречу был лично вызван сооснователь и глава компании Гейб Ньюэлл. Едва началось обсуждение спорного вопроса, Фалишек сразу взял инициативу в свои руки и предельно жестко отрезал, что никакой крови, трупов и расчлененных тел в игре не появится. Реакция самого Ньюэлла оказалась еще более сокрушительной. Руководитель студии пришел в ярость из-за самого повода для дискуссии и открыто поинтересовался у собравшихся, зачем вообще тратить драгоценное время на столь очевидную глупость. После этих слов автор спорной концепции молча покинул кабинет, а все совещание уложилось ровно в 5 минут.

Фалишек подчеркнул, что этот эпизод наглядно демонстрирует фундаментальное преимущество небольших слаженных команд перед неповоротливыми корпоративными гигантами. В условиях современной AAA-разработки или при переходе студий на удаленный формат работы подобное абсурдное предложение вполне могло бы пройти несколько кругов согласований. Огромные отделы потратили бы месяцы на моделирование оторванных конечностей, внедрение физики повреждений и бесконечные тесты только ради того, чтобы вырезать весь наработанный массив контента на финальной стадии полировки.

Вышедшая в октябре 2007 года в составе легендарного сборника The Orange Box игра Portal стала одной из самых высокооцененных головоломок в истории индустрии во многом благодаря выверенному балансу, лаконичному окружению и тонкому черному юмору. Создатели сознательно сделали ставку на контраст между клинической чистотой лабораторных стен и нарастающим безумием искусственного интеллекта GLaDOS, что принесло проекту статус нестареющей классики без необходимости эпатировать игроков дешевыми визуальными шокерами.