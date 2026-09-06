GPT-6 Astra самостоятельно прошла Portal без помощи человека - эксперимент обошёлся в $571 и продолжался почти сутки

Это был не спидран и, вероятно, не лучший способ проходить игры. Модель GPT-6 Astra, вышедшая ранее на этой неделе, смогла самостоятельно завершить оригинальную Portal без управления со стороны человека. Эксперимент провёл cozyblaze: он подключил модель к игре и позволил ей самостоятельно перемещаться по уровням и решать испытательные камеры.

Успешное прохождение потребовало значительных ресурсов. В общей сложности Astra совершила 3336 обращений к инструментам, а расходы на API достигли $571,18. Пройти игру самостоятельно или воспользоваться одним из многочисленных руководств было бы значительно дешевле.

Фактически Portal была завершена не за два часа. Пока модель анализировала скриншоты и решала, что делать дальше, игра ставилась на паузу. С учётом этих периодов размышлений весь эксперимент продолжался почти 24 часа.

Агент получал визуальную информацию из игры и мог выполнять действия через подключённый набор инструментов. В последней версии системы модели также передавались координаты игрока. Перед прохождением систему обновили для использования нового механизма управления контекстом Astra.

Portal построена вокруг пространственных головоломок, требующих понимания устройства комнат, расположения порталов и перемещения между поверхностями. Astra в итоге справилась со всей игрой. Portal существует уже много лет и хорошо документирована, поэтому модель могла иметь сведения о её механиках и отдельных испытательных камерах в обучающих данных.