Игрок установил новый рекорд по самой быстрой смерти в Portal

Как правило, многие пользователи в современных играх соревнуются в самом быстром прохождении, для чего придумывают самые разнообразные способы. Однако настоящие геймеры не ограничивают себя стандартным завершением сюжета и готовы ставить неожиданные рекорды, как это сделал пользователь с никнеймом Pr0tal. Он установил новый мировой рекорд по самой быстрой смерти в пространственной головоломке Portal.
Примечательно, но для Portal есть даже специальная категория спидранов по самой быстрой смерти. Она существует уже больше пяти лет, и практически год рекордсмен там не менялся до прихода Pr0tal. Энтузиасту удалось изобрести действительно самый быстрый способ смерти в игре. Он погиб в игре всего за 0,855 секунды, улучшив предыдущий рекорд на 0,03 секунды.
Для такого необычного рекорда в Portal использовалось столкновение с разными предметами. После загрузки игры энтузиаст прыгнул в чашку на столе, тем самым запустив радиоприёмник, который его и убил. Из-за необычной физики движка в игре, предметы настолько ускоряются, что при соприкосновении с главным героем, игра засчитывает это как смерть персонажа.
Автор нового рекорда, как и прошлые рекордсмены, считает, что главной загадкой Portal остается чашка в начале игры. Никто до сих пор не может понять, почему она создает такое невероятное ускорение и как работает физическая модель, которая, очевидно, ломается в этот момент.
а я сегодня тоже рекорд поставил - посрал за 15 секунд
Так пили пост
ахаха, красава!!!
На самом деле чет долго)) Как на счет 5сек?!
здесь надо уточнять, какой длинны, какой диаметр, какой плотности.
Какой эксплойт использовали? Не снимали штаны?
Дурью маются)))
Надеюсь его занесут в книгу рекордов Гиннеса за такое ДОСТИЖЕНИЕ