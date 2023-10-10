Игрок установил новый рекорд по самой быстрой смерти в Portal ©

Как правило, многие пользователи в современных играх соревнуются в самом быстром прохождении, для чего придумывают самые разнообразные способы. Однако настоящие геймеры не ограничивают себя стандартным завершением сюжета и готовы ставить неожиданные рекорды, как это сделал пользователь с никнеймом Pr0tal. Он установил новый мировой рекорд по самой быстрой смерти в пространственной головоломке Portal.

Примечательно, но для Portal есть даже специальная категория спидранов по самой быстрой смерти. Она существует уже больше пяти лет, и практически год рекордсмен там не менялся до прихода Pr0tal. Энтузиасту удалось изобрести действительно самый быстрый способ смерти в игре. Он погиб в игре всего за 0,855 секунды, улучшив предыдущий рекорд на 0,03 секунды.

Для такого необычного рекорда в Portal использовалось столкновение с разными предметами. После загрузки игры энтузиаст прыгнул в чашку на столе, тем самым запустив радиоприёмник, который его и убил. Из-за необычной физики движка в игре, предметы настолько ускоряются, что при соприкосновении с главным героем, игра засчитывает это как смерть персонажа.

Автор нового рекорда, как и прошлые рекордсмены, считает, что главной загадкой Portal остается чашка в начале игры. Никто до сих пор не может понять, почему она создает такое невероятное ускорение и как работает физическая модель, которая, очевидно, ломается в этот момент.