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об игре
Portal 10.10.2007
9 1 987 оценок

Игрок установил новый рекорд по самой быстрой смерти в Portal

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Gutsz
Новости

Как правило, многие пользователи в современных играх соревнуются в самом быстром прохождении, для чего придумывают самые разнообразные способы. Однако настоящие геймеры не ограничивают себя стандартным завершением сюжета и готовы ставить неожиданные рекорды, как это сделал пользователь с никнеймом Pr0tal. Он установил новый мировой рекорд по самой быстрой смерти в пространственной головоломке Portal.

Примечательно, но для Portal есть даже специальная категория спидранов по самой быстрой смерти. Она существует уже больше пяти лет, и практически год рекордсмен там не менялся до прихода Pr0tal. Энтузиасту удалось изобрести действительно самый быстрый способ смерти в игре. Он погиб в игре всего за 0,855 секунды, улучшив предыдущий рекорд на 0,03 секунды.

Для такого необычного рекорда в Portal использовалось столкновение с разными предметами. После загрузки игры энтузиаст прыгнул в чашку на столе, тем самым запустив радиоприёмник, который его и убил. Из-за необычной физики движка в игре, предметы настолько ускоряются, что при соприкосновении с главным героем, игра засчитывает это как смерть персонажа.

Автор нового рекорда, как и прошлые рекордсмены, считает, что главной загадкой Portal остается чашка в начале игры. Никто до сих пор не может понять, почему она создает такое невероятное ускорение и как работает физическая модель, которая, очевидно, ломается в этот момент.

-3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
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а я сегодня тоже рекорд поставил - посрал за 15 секунд

7
HellowRainbow

Так пили пост

5
dangerous_beast HellowRainbow

ахаха, красава!!!

0
dangerous_beast

На самом деле чет долго)) Как на счет 5сек?!

0
Whiskey_40Vol

здесь надо уточнять, какой длинны, какой диаметр, какой плотности.

0
TAPAKAH222

Какой эксплойт использовали? Не снимали штаны?

4
askazanov

Дурью маются)))

1
6363

Надеюсь его занесут в книгу рекордов Гиннеса за такое ДОСТИЖЕНИЕ

0