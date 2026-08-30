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Portal 10.10.2007
Логические, От первого лица, Научная фантастика
9 2 522 оценки

Неофициальный ремейк Portal: Alive & Kicking наконец вышел после 15 лет разработки, но запуск прошёл с проблемами

IKarasik IKarasik

Разработчики Rhubarb & Rhubarb в конце августа выпустили на ПК неофициальный ремейк классической Portal. Проект под названием Portal: Alive & Kicking находился в разработке около 15 лет, однако его релиз несколько раз откладывался.

Этим летом авторы рассказывали, что не могли выпустить мод из-за отсутствия ответа от Valve. Поскольку проект основан на исходном коде Portal 2, разработчикам требовалось одобрение компании для некоммерческого релиза. В итоге необходимые вопросы удалось решить, и мод появился в Steam.

Фанатский ремейк Portal готов к релизу после 15 лет разработки, но Valve не даёт разрешение на запуск

Однако сразу после выхода выяснилось, что скачать Portal: Alive & Kicking напрямую из магазина могут не все игроки. Разработчики уже занимаются проблемой и пытаются выяснить её причину.

Для тех, у кого загрузка не работает, авторы предложили временный обходной вариант через SteamDB: достаточно открыть страницу проекта в базе данных и нажать кнопку Launch, после чего в клиенте Steam должно появиться окно установки.

Portal: Alive & Kicking представляет собой переосмысление оригинальной Portal на основе технологий Portal 2. Мод получил обновлённый визуальный стиль, улучшенные подсказки, дополнительные детали и новый динамичный саундтрек.

Разработчики также обещают дальнейшие обновления, включая дополнительные карты повышенной сложности, официальный саундтрек и исправления возможных ошибок.

Релизы 2 Обновления 8
16
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
FairUlu

Вышел, но куда?

5
Пользователь ВКонтакте

Лавл как кантора "Действительно хороших людей" ничего плохого им не сделает. // Фотина Севатарион

1
Кей Овальд

Они это ещё и заблочили? Лол.

1
Кринжовник

Ждём репак :)