NVIDIA выпустила трейлер к Portal: Prelude RTX - ремастер классической модификации для Portal ©

NVIDIA собирается совсем скоро выпустить Portal: Prelude RTX - ремастер классического мода Portal, созданный с помощью NVIDIA RTX Remix и поддерживающий полную трассировку лучей, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex и NVIDIA RTXIO.

По словам "зеленой" команды, Portal Prelude - это первая игра, использующая преимущества RTXIO. Это также первый ремастер, полностью созданный моддерами с помощью инструментария RTX Remix.

Чтобы воплотить Portal: Prelude RTX, NVIDIA сотрудничала с Николасом "NykO18" Греве, создателем Portal Prelude, и известным моддером Дэвидом "Kralich" Драйвер-Гомм, чтобы модернизировать Portal: Prelude и обновить игру с помощью потрясающей полной трассировки лучей, также известной как трассировка пути.

Как и Portal RTX, Portal: Prelude RTX использует самые современные графические технологии. В течение восьми месяцев команда разработчиков мода модернизировала каждый кадр новых, созданных вручную текстур высокого разрешения на основе физики. Кроме того, команда реализовала новые, улучшенные полигональные модели, напоминающие оригиналы.

Как вы уже догадались, Portal Prelude RTX поддерживает NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex и NVIDIA RTX IO. NVIDIA утверждает, что DLSS 3 дает прирост производительности в среднем в 5 раз при 4K с максимальными настройками. Это означает, что пользователи GeForce RTX 4080 и 4090 могут рассчитывать на 80 FPS+.

С другой стороны, NVIDIA RTXIO обеспечивает в 5 раз более быструю загрузку текстур в Portal: Prelude RTX. Кроме того, благодаря RTX IO игра использует на 44% меньше дискового пространства. NVIDIA RTX IO обеспечивает быструю загрузку и распаковку активов на базе GPU благодаря оптимизациям, реализованным в драйвере NVIDIA Game Ready Driver для API DirectX и Vulkan.

RTX IO основан на GDeflate, открытом стандарте сжатия данных на GPU, разработанном NVIDIA, который используется как в Microsoft DirectStorage, так и в новых расширениях Vulkan.