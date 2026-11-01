Отменённый приквел Portal спустя почти 20 лет утёк в сеть - F-Stop оказался практически полностью играбельным

Один из самых загадочных отменённых проектов Valve неожиданно вернулся почти через два десятилетия. Энтузиастам удалось собрать практически полностью играбельную версию F-Stop — экспериментального приквела Portal, разработка которого велась ещё в 2007 году.

Получившаяся сборка стала результатом сразу нескольких независимых утечек. Большая часть моделей, текстур и других ресурсов F-Stop оказалась среди примерно 12–13 ТБ старых данных Steam, появившихся в сети летом 2026 года. Однако в тех архивах отсутствовали исходный код проекта и данные исходных карт, поэтому собрать полноценную игру тогда было невозможно.

Позднее в сеть попал исходный код F-Stop, а за последние дни появились и недостающие файлы карт. После этого участники сообщества смогли объединить все материалы и запустить практически всю сохранившуюся кампанию.

По словам людей, уже опробовавших восстановленную версию, F-Stop готов примерно на 99%. В некоторых местах отсутствуют отдельные ресурсы и реплики, однако основные уровни, головоломки и механики работают, а кампанию можно пройти от начала до конца. Полное прохождение занимает менее часа.

Любопытная история связана с самой утечкой карт. По данным участников сообщества Valve Cut Content, владелец файлов первоначально якобы хотел получить за них $1000, однако в итоге по неизвестной причине просто передал материалы бесплатно. После проверки карты были признаны подлинными.

F-Stop заметно отличался от привычной формулы Portal. Вместо портальной пушки игрок должен был использовать специальную камеру Aperture Science. Она позволяла фотографировать объекты, сохранять их на снимках, а затем размещать в другом месте, манипулируя их масштабом и положением для решения головоломок.

Проект появился в рамках внутреннего эксперимента Valve Directed Design Experiments. В 2007 году сотрудников разделили на несколько небольших групп, каждая из которых за ограниченное время должна была придумать и собрать необычный игровой концепт. Одним из результатов и стал F-Stop.

Идея заинтересовала руководство Valve, однако отзывы тестировщиков оказались менее однозначными. В итоге проект закрыли, а часть диалогов, персонажей и наработок позднее использовали при создании Portal 2.

О F-Stop было известно много лет, а отдельные элементы проекта Valve и связанные с ней разработчики показывали публике ещё задолго до нынешней утечки. Однако впервые у поклонников появился практически весь оригинальный прототип, который можно пройти самостоятельно.

Фактически спустя почти 20 лет одна из наиболее известных «потерянных» игр Valve перестала существовать только в виде рассказов, фрагментов кода и демонстрационных роликов.