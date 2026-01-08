Portal, Civilization и Minecraft: Геймдизайнеры назвали игры, которые больше всего повлияли на их творчество

Некоммерческая организация Polaris провела любопытное исследование, чтобы выяснить, какие проекты формируют мышление современных создателей видеоигр. Исследователи опросили 167 профессиональных геймдизайнеров, задав им один вопрос: «Какие 10 игр больше всего повлияли на вас или вдохновили как специалиста?».

Важным условием опроса стал отказ от критерия «лучшая игра». Организаторы искали именно источники вдохновения и профессиональные ориентиры. Чтобы избежать эффекта новизны, в список разрешалось включать только тайтлы, вышедшие 5 и более лет назад (в 2019 году или ранее).

Абсолютным лидером рейтинга стала головоломка от Valve — Portal (2007). Сразу за ней следует глобальная стратегия Sid Meier’s Civilization (1991), а замыкает тройку лидеров сложнейший симулятор Dwarf Fortress (2006).

Первая десятка «выбора профессионалов» выглядит следующим образом:

Portal Sid Meier’s Civilization Dwarf Fortress Shadow of the Colossus Slay the Spire The Legend of Zelda: Breath of the Wild Deus Ex Spelunky Minecraft Outer Wilds

Интересно наблюдать, как культовая классика распределилась за пределами топ-20. Многие проекты, которые принято считать столпами жанров, оказались в середине или ближе к концу сотни, что показывает разнообразие источников вдохновения у разработчиков:

23-е место: Dark Souls

42-е место: Fallout

43-е место: Metal Gear Solid

48-е место: Mass Effect

49-е место: The Walking Dead (Telltale Games)

56-е место: DOOM (1993)

60-е место: Diablo II

63-е место: BioShock

66-е место: Fortnite

67-е место: Disco Elysium

76-е место: Final Fantasy VI

81-е место: Battlefield 1942

86-е место: The Elder Scrolls V: Skyrim

Этот список — редкая возможность взглянуть на индустрию глазами тех, кто создает игры сегодня, и узнать, какие проекты обсуждаются разработчиками «за закрытыми дверями» как эталоны геймдизайна.