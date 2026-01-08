ЧАТ ИГРЫ
Portal, Civilization и Minecraft: Геймдизайнеры назвали игры, которые больше всего повлияли на их творчество

Gutsz Gutsz

Некоммерческая организация Polaris провела любопытное исследование, чтобы выяснить, какие проекты формируют мышление современных создателей видеоигр. Исследователи опросили 167 профессиональных геймдизайнеров, задав им один вопрос: «Какие 10 игр больше всего повлияли на вас или вдохновили как специалиста?».

Важным условием опроса стал отказ от критерия «лучшая игра». Организаторы искали именно источники вдохновения и профессиональные ориентиры. Чтобы избежать эффекта новизны, в список разрешалось включать только тайтлы, вышедшие 5 и более лет назад (в 2019 году или ранее).

Абсолютным лидером рейтинга стала головоломка от Valve — Portal (2007). Сразу за ней следует глобальная стратегия Sid Meier’s Civilization (1991), а замыкает тройку лидеров сложнейший симулятор Dwarf Fortress (2006).

Первая десятка «выбора профессионалов» выглядит следующим образом:

  1. Portal
  2. Sid Meier’s Civilization
  3. Dwarf Fortress
  4. Shadow of the Colossus
  5. Slay the Spire
  6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  7. Deus Ex
  8. Spelunky
  9. Minecraft
  10. Outer Wilds

Интересно наблюдать, как культовая классика распределилась за пределами топ-20. Многие проекты, которые принято считать столпами жанров, оказались в середине или ближе к концу сотни, что показывает разнообразие источников вдохновения у разработчиков:

  • 23-е место: Dark Souls
  • 42-е место: Fallout
  • 43-е место: Metal Gear Solid
  • 48-е место: Mass Effect
  • 49-е место: The Walking Dead (Telltale Games)
  • 56-е место: DOOM (1993)
  • 60-е место: Diablo II
  • 63-е место: BioShock
  • 66-е место: Fortnite
  • 67-е место: Disco Elysium
  • 76-е место: Final Fantasy VI
  • 81-е место: Battlefield 1942
  • 86-е место: The Elder Scrolls V: Skyrim

Этот список — редкая возможность взглянуть на индустрию глазами тех, кто создает игры сегодня, и узнать, какие проекты обсуждаются разработчиками «за закрытыми дверями» как эталоны геймдизайна.

