Portal RTX получает поддержку FSR 3.1, значительно улучшающую качество изображения

Portal RTX был выпущен в конце 2022 года в качестве первой демонстрации набора инструментов для ремастеринга RTX Remix от NVIDIA. Благодаря таким технологиям, как NVIDIA DLSS Super Resolution, генерация кадров, реконструкция лучей и даже полная трассировка лучей, это была потрясающая демонстрация графики, которая была недоступна пользователям ПК с видеокартами AMD.

Однако команда разработчиков NightSightProductions недавно выпустила мод, который позволяет Portal RTX работать с графическими процессорами AMD. В то время как в первой версии использовался TAAU, в новом обновлении появилась поддержка FidelityFX Super Resolution 3.1, что значительно повышает чёткость изображения.

Мы в NightSightProductions считаем, что вы должны иметь возможность использовать Portal RTX без использования RTX GPU, поэтому мы еще раз расширили возможности оборудования AMD. Этот мод включает исправление для RDNA 2, RDNA 3 и других для повышения производительности. Мы также включили пользовательские настройки, основанные на обширном тестировании и исследованиях. Этот мод также добавляет в игру FSR 3.1, который обеспечивает превосходное масштабирование по сравнению с предыдущими NIS и TAA-U.

Установка довольно проста. Пользователям нужно выбрать свою операционную систему и архитектуру графического процессора, а затем перетащить файлы, входящие в dxvk-patch, в папку .trex, расположенную в Portal RTX/bin. Затем они должны сделать то же самое с одним из предустановленных файлов RTX.conf, скопировав его в каталог Portal RTX.

Команда протестировала следующие графические процессоры AMD и разрешения:

RX 7600 при разрешении 1080p и 60 кадрах в секунду (средняя настройка Windows)

RX 7900 GRE при разрешении 1440p и 60 кадрах в секунду (настройка Windows Ultra)

RX 6400 при разрешении 720p со скоростью 30 кадров в секунду (низкие настройки Windows)

RX 7900XTX при разрешении 2160p и 60 кадрах в секунду (Linux, высокая настройка)

Команда даже выпустила мод, который позволяет запускать игру на Steam Deck, хотя, как вы можете видеть на скриншоте выше, это немного портит впечатление от демонстрации графики.

Но это ещё не всё. Команда также только что выпустила Portal Prelude RTX для AMD (и Steam Deck тоже), что позволяет пользователям AMD опробовать даже ремастер RTX любимого фанатами мода.