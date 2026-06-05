Режиссер "Закулисья" Кейн Парсонс намекнул на экранизацию игры Portal

Кейн Парсонс, режиссёр «Закулисья» (Backrooms) и самый молодой кинематографист, возглавивший американский бокс-офис, рассматривает возможность режиссёры полнометражного фильма по мотивам Portal — культовой франшизы игр-головоломок от Valve.

Всё началось с интервью в подкасте The Town, где Парсонс отметил, что не заинтересован в работе с чужой интеллектуальной собственностью в своем следующем проекте, «за исключением одной или двух вещей из моего детства». Этого заявления хватило, чтобы в социальных сетях вспыхнули спекуляции о том, что это за франшиза.

Подтверждение пришло от репортёра The New York Times, который поделился эксклюзивом в своём Twitter-аккаунте:

Я видел, как люди спекулируют, что Кейн Парсонс имеет в виду возможный фильм по Portal. В начале мая я спросил его, было бы ему интересно снять это, и он ответил, что уже изучает этот вопрос "с большой осторожностью и большим любопытством".

В свои 20 лет Парсонс стал самым молодым режиссёром в истории, занявшим первое место в североамериканском прокате с фильмом «Закулисье» — хоррором, исследующим своеобразный ужас лиминальных пространств. Проект собрал почти 150 миллионов долларов в мировом прокате при заявленном бюджете в 10 миллионов долларов, что является выдающимся результатом по любым меркам.

Пока рано говорить, перерастёт ли интерес Парсонса во что-то конкретное. Сам режиссёр дал понять, что оценка ситуации ведётся осторожно, что вполне логично, учитывая творческий и культурный вес франшизы. На данный момент у фанатов Portal есть отличный повод внимательно следить за следующими шагами молодого кинематографиста.