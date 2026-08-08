Энтузиаст перенес культовую головоломку Portal 2 в обычный браузер

Разработчик под ником Slant официально запустил браузерную версию знаменитого пространственного пазла Portal 2. Теперь опробовать историю Челл и суперкомпьютера GLaDOS можно прямо через окно обычного веб-обозревателя без загрузки гигабайтов дистрибутива, установки сторонних лаунчеров и применения облачных сервисов.

Техническая основа порта опирается на компилятор Emscripten, а также графические интерфейсы WebGL и WebAssembly. Браузерная версия использует специальный холст для отрисовки трехмерного пространства и сохраняет фрагменты игры во внутреннее хранилище устройства, что позволяет при необходимости очищать кеш через соответствующую кнопку прямо в интерфейсе.

В процессе кодинга и адаптации ресурсоемкого движка автор делился с подписчиками курьезными подробностями работы. Энтузиаст признался, что перенос проекта требует гигантского количества времени, из-за чего он даже просил фанатов посоветовать ему хорошие аниме-сериалы для фонового просмотра во время портирования. Параллельно Slant уже экспериментирует с созданием аналогичного веб-порта для физической песочницы Garry's Mod.

Ранее этот же энтузиаст прославился портированием других проектов Valve, включая Half-Life 2 и Counter-Strike: Global Offensive. При переносе предыдущих игр автору приходилось сталкиваться с необычными графическими багами вроде пропавшей шеи у доктора Кляйнера или сбоев лицевой анимации, которые он постепенно устранял в патчах.