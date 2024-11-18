Моддер перенес в Portal 2 трассировку из Portal RTX Remix от NVIDIA - игра получила сильное визуальное преображение

В декабре 2022 года NVIDIA выпустила Portal RTX Remix. Эта улучшенная версия Portal обладает полной трассировкой лучей/трассировкой пути, что позволяет игрокам испытать головоломку с потрясающей графикой.

Пользователь xoxor4d смог портировать RTX Remix в Portal 2 - теперь трассировка отлично работает и со второй частью франшизы. Есть некоторые незначительные визуальные проблемы, но большинство игроков их, вероятно, даже не заметят в ходе прохождения.

Однако следует учитывать, что как и Portal RTX Remix, обновленная версия второй части тоже получилась довольно требовательной к производительности GPU.