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Portal 2 18.04.2011
Логические, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
9.3 4 044 оценки

Моддер перенес в Portal 2 трассировку из Portal RTX Remix от NVIDIA - игра получила сильное визуальное преображение

AceTheKing
Новости

В декабре 2022 года NVIDIA выпустила Portal RTX Remix. Эта улучшенная версия Portal обладает полной трассировкой лучей/трассировкой пути, что позволяет игрокам испытать головоломку с потрясающей графикой.

Portal 2 "Поддержка трассировки лучей rtx-remix"

Пользователь xoxor4d смог портировать RTX Remix в Portal 2 - теперь трассировка отлично работает и со второй частью франшизы. Есть некоторые незначительные визуальные проблемы, но большинство игроков их, вероятно, даже не заметят в ходе прохождения.

Однако следует учитывать, что как и Portal RTX Remix, обновленная версия второй части тоже получилась довольно требовательной к производительности GPU.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ConservativeYale

Ну хотяб не блестит пластмассой как обычно

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