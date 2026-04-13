Открытое бета-тестирование модификации Portal 2: Community Edition начнется 17 апреля

Сообщество поклонников игры Portal 2 ожидает крупное обновление. Разработчики объявили, что 17 апреля 2026 года состоится релиз открытой бета-версии масштабного проекта Portal 2: Community Edition. Для получения доступа к скачиванию не нужны специальные ключи. Пользователю достаточно иметь оригинальную игру Portal 2 от компании Valve на своем аккаунте в сервисе Steam. Создатели отмечают, что на этапе тестирования могут возникать различные программные ошибки.

Технической основой проекта выступает Strata Source. Это официально лицензированная и глубоко модифицированная версия движка игры Counter-Strike: Global Offensive. Использование данной технологии позволило реализовать функции, которые авторы ранее считали невозможными из-за архитектурных лимитов оригинального движка. Среди улучшений присутствуют нативная поддержка DirectX 11, физически корректный рендеринг поверхностей и обновленная система кластерного освещения с поддержкой объемных лучей. Старые ограничения движка, включая максимальные размеры локаций и лимиты объектов, были значительно расширены или полностью удалены.

Разработчики также добились существенного повышения производительности. Движок Source получил нативный 64-битный порт, что устранило критические ограничения по работе с оперативной памятью. В комплекте с Portal 2: Community Edition поставляются обновленные версии классических инструментов Source SDK. Они содержат массу улучшений для комфортной работы и избавлены от самых частых причин вылетов.

Пользователям станет доступна гибкая система дополнений и независимых кампаний. Создатели контента получат возможность публиковать свои проекты как самостоятельные моды или загружать их напрямую в Steam Workshop, избегая устаревшей системы загружаемого контента оригинальной Portal 2. Для создания сложного интерактива внедрена среда AngelScript. Она позволяет расширять игровые механики, прописывать нестандартное поведение объектов и конструировать уникальные игровые режимы. Пользовательский интерфейс проекта был полностью переработан с использованием инструментария Panorama UI, который применяется в проектах Dota 2 и CS:GO. Моддеры смогут использовать эту платформу для интеграции собственных пользовательских интерфейсов. Разработчики дополнительно подтвердили нативную поддержку операционных систем Linux в 64-битной версии.