Portal 2 стала одной из первых игр, для которых появился рейтинг совместимости со шлемом Steam Frame

В преддверии запуска своей новой автономной VR-гарнитуры Steam Frame, Valve начала присваивать играм рейтинги совместимости. Первой в этом списке стала культовая головоломка Portal 2. Информацию обнаружил инсайдер Брэд Линч, который опубликовал скриншот страницы игры в Steam.

Согласно данным, Portal 2 получила статус «Играбельная» (Playable), а не «Проверенная» (Verified). Это означает, что игра запускается на гарнитуре, но не полностью оптимизирована «из коробки».

Вот что именно указано в примечаниях к совместимости:

Portal 2 не поддерживает нативное разрешение Steam Frame, что может сказаться на чёткости изображения.

Игра хорошо работает со стандартной конфигурацией контроллера, и в ней корректно отображаются кнопки геймпада Steam Frame.

Текст в игре остаётся читаемым.

Настроек графики по умолчанию достаточно для стабильной работы.

Появление первого рейтинга совместимости — важный шаг в подготовке Valve к запуску Steam Frame. При этом компания пока не раскрыла точную дату выхода и финальную цену гарнитуры.

Напомним, что Steam Frame — это беспроводная VR-гарнитура, которая сможет запускать игры для Windows (архитектура x86) в автономном режиме на своей версии SteamOS для ARM благодаря Proton и FEX. Ранее компания уже выпустила Steam Controller, а предзаказы на Steam Machine стартовали 29 июня.