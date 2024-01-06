Portal Revolution - большой мод-приквел для Portal 2 выйдет уже совсем скоро

Создатели модификации Portal Revolution, которая является неофициальным приквелом для Portal 2, объявили о том, что ее релиз состоится уже совсем скоро.

Планировалось, что модификация выйдет 5 января, однако сотрудники компании Valve не успели проверить финальный билд вовремя. Теперь даже создатели модификации не знают когда именно состоится релиз - он может состояться в любой момент, как только проверка будет завершена.

Мод содержит в себе больше 40 головоломок и даже новый вариант лазерного куба. Кроме того, в модификации будет переработан и улучшен движок игры. По словам создателей мода, на прохождение Portal Revolution игроку понадобится от 5 до 7 часов.