Представлен сюжетный трейлер Portal: Revolution, нового DLC-мода для Portal 2, который выйдет в 2024 году

Second Face Software представила трейлер к своему грядущему моду для Portal 2 под названием Portal: Revolution. Модификация Portal: Revolution выйдет в 2024 году и, как нетрудно догадаться, будет бесплатным для всех владельцев Portal 2.

События Portal: Revolution развернется до начала Portal 2 в заброшенном и пришедшем в упадок Центре обогащения. В нем будет более 40 новых головоломок с новыми элементами геймплея. К тому же здесь будут доступны обучающие программы, которые научат вас всем новым механикам и продвинутым трюкам с порталами.

Portal: Revolution базируется на обновленной версии движка Portal 2: Community Edition. Это специальная редакция движка от Counter-Strike: Global Offensive Source Engine. С помощью этого движка команда разработчиков добавила в игру множество интересных возможностей для повышения ее качества. Авторы проекта утверждают, что созданный ими уникальный игровой процесс был бы невозможен в стандартной версии Portal 2. И еще: в игре не будет никаких эффектов трассировки лучей. То есть, игра не будет напоминать Portal RTX.

Как уже было сказано, Portal: Revolution выйдет в 2024 году. Если точнее, то она выйдет 5 января 2024 года.