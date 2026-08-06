Steam Controller воспроизводит музыку из Portal через тактильную обратную связь, несмотря на отсутствие динамиков

Оказывается, Steam Controller может делать гораздо больше, чем просто вибрировать. Энтузиаст под ником Pixel1011 обнаружил способ воспроизводить узнаваемую музыку через тактильную систему геймпада — без встроенного динамика. Идея звучит безумно, но работает.

Разработчик провёл обратное проектирование прошивки контроллера и нашёл HID-команды, которые позволяют передавать необработанные аудиоданные на тактильные актуаторы. Первая версия поддерживала 8-битный звук с частотой 8 кГц. Обновлённый SteamHapticsPlayer теперь может воспроизводить 16-битный звук на той же частоте, используя оба основных канала вибрации.

В демонстрации используется песня Want You Gone из Portal 2 — звук, конечно, не идеальный, но музыка и даже вокал узнаваемы. Если приложить контроллер к столу, звук становится громче — поверхность лучше передаёт вибрации.

Любопытно, что ключом к разгадке стало скрытое пасхальное яйцо в Steam Controller — крик Вильгельма, который уже был вшит в прошивку. Это натолкнуло Pixel1011 на мысль, что тактильная система способна на большее.

Проект доступен на GitHub. Автор предупреждает: долгосрочная безопасность не гарантируется, так как основан на недокументированных HID-командах. Тем не менее, сам факт, что Steam Controller может воспроизводить музыку без динамика, остаётся удивительным.