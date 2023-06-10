В моде Portal Reloaded для Portal 2 появился кооперативный режим ©

Разработчики модификации Portal Reloaded для Portal 2 сегодня выпустили кооперативное обновление, в котором появились новые головоломки для решения в совместном режиме.

Новое обновление Co-Op для этой модификации, созданной сообществом, представило режим Co-Operative, которым наиболее известен Portal 2. В этом обновлении вам предстоит решить 20 новых головоломок вместе с напарником, причем оба игрока играют разные роли.

Вы были отправлены в прошлое, чтобы найти важные данные, которые были потеряны во времени, при этом один из вас отвечает за стрельбу по обычным порталам, а другой отвечает за третьи временные порталы, создавая очень интересную игровую механику, основанную на сильной командной работе.

Portal Reloaded — это бесплатная модификация для Portal 2, созданная сообществом. Этот мод основан на концепциях основной игры, позволяя вам разместить третий портал, который позволяет путешествовать между двумя разными временными линиями. Мышление в четырех измерениях жизненно важно для решения 25 совершенно новых умопомрачительных головоломок. В Steam у мода крайне положительные отзывы.