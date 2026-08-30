В сеть утекли 12 ТБ старых данных Valve - нашли материалы ранней версии Portal 2

В сеть попал огромный архив старых данных Valve объёмом около 12 ТБ. Судя по информации сообщества, файлы охватывают период примерно с 2003 по 2013 год и содержат материалы нескольких проектов компании.

Особый интерес уже вызвали данные по ранней версии Portal 2. Исследователи утверждают, что утечка включает множество бета-ассетов, созданных в период с 2007 по 2011 год. В сети также уже появился ранний стартовый экран игры, датированный 2009 годом.

Сейчас энтузиасты изучают архив в поисках вырезанного контента, прототипов, ранних сборок и других материалов, которые ранее не публиковались.

Отдельное внимание привлекают возможные следы отменённых проектов Valve, включая Half-Life 2: Episode Three. Пока подтверждений наличия полноценной версии игры в архиве нет, поэтому найденные материалы требуют дополнительного изучения.

Учитывая объём утечки и количество старых данных Valve, новые находки могут появляться ещё долго.