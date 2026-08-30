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Portal 2 18.04.2011
Адвенчура, Логические, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
9.3 4 582 оценки

В сеть утекли 12 ТБ старых данных Valve - нашли материалы ранней версии Portal 2

IKarasik IKarasik

В сеть попал огромный архив старых данных Valve объёмом около 12 ТБ. Судя по информации сообщества, файлы охватывают период примерно с 2003 по 2013 год и содержат материалы нескольких проектов компании.

Особый интерес уже вызвали данные по ранней версии Portal 2. Исследователи утверждают, что утечка включает множество бета-ассетов, созданных в период с 2007 по 2011 год. В сети также уже появился ранний стартовый экран игры, датированный 2009 годом.

Сейчас энтузиасты изучают архив в поисках вырезанного контента, прототипов, ранних сборок и других материалов, которые ранее не публиковались.

Отдельное внимание привлекают возможные следы отменённых проектов Valve, включая Half-Life 2: Episode Three. Пока подтверждений наличия полноценной версии игры в архиве нет, поэтому найденные материалы требуют дополнительного изучения.

Учитывая объём утечки и количество старых данных Valve, новые находки могут появляться ещё долго.

24
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
ilya178G

146% в этом сливе найдётся пара строчек кода из ХЛ3😁😁

12
FamousAdriel

Там челы в отделе инфобеза у них миллионы получали, видимо за просмотры тиктока

6
Carissa7517

Тонны новых фанатских теорий про хл3, еще до найденных данных(если они есть), будут?

2
hpi

И каким образом в эти терабайты не попала хл3?

2
qDan

Протечка напрямую с гебеновской яхты?

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