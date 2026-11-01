Valve спустя 15 лет бесплатно добавила Portal 2 в Steam игроку с кодом от версии для PS3

Игрок под ником Far_Echidna1548 поделился необычной историей общения со службой поддержки Valve. У него сохранился код для активации ПК-версии Portal 2, который прилагался к консольному изданию игры для PlayStation 3. Спустя много лет пользователь решил воспользоваться этой возможностью, но столкнулся с неожиданным препятствием: система требовала связать аккаунты PSN и Steam, хотя соответствующие серверы отключили ещё восемь лет назад.

Portal 2 вышла в 2011 году одновременно на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3. Консольная версия для PS3 поддерживала Steamworks: владельцы игры могли привязать учётную запись Steam, играть по сети с пользователями ПК и Mac, а также бесплатно получить компьютерную версию головоломки. Однако после отключения серверов прежний способ активации перестал работать.

Far_Echidna1548 обратился в поддержку Steam, объяснив ситуацию и попросив добавить игру в библиотеку вручную. При этом он не рассчитывал на положительный ответ и отдельно отметил, что поймёт, если Valve уже не сможет помочь с устаревшим кодом. Тем не менее обращение попало к специалисту по имени Дориан, который решил разобраться в проблеме.

Сотрудник поддержки подтвердил, что Valve больше не обслуживает Portal 2 для PlayStation 3, но обнаружил в системе CD-ключ, который пользователь пытался активировать. После проверки выяснилось, что код действителен. В результате Дориан вручную добавил Portal 2 в библиотеку Steam — совершенно бесплатно, несмотря на то что с момента выхода игры прошло около 15 лет.