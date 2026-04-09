Ведущий дизайнер Portal 2 рассказал о жёстких переработках перед релизом культовой игры

Джош Уайер, ведущий дизайнер культовой игры Portal 2, недавно поделился воспоминаниями о том, как последние недели разработки были наполнены напряжёнными переработками. По его словам, команда Valve постоянно добавляла новые элементы в игру, несмотря на приближающиеся сроки, что сильно нагружало сотрудников.

«Мы так увлеклись работой, что не могли остановиться, — сказал Уайер. — Моя жена уже устала от всего этого, а я полностью погрузился в проект. Это было как навязчивая страсть — всё, о чём я думал, это Portal 2».

Особенно трудным оказался финал разработки: «В последние три недели моя жена буквально сказала: "Если ты не остановишься, мы разведёмся". На следующий день я взял день отгула, чтобы отвлечься. К тому моменту основная часть работы была завершена, но переживания всё равно оставались огромными».

Уайер также отметил, что сочетать интенсивные переработки с личной жизнью крайне сложно: «Видеоигры требуют полной отдачи. Совмещать это с семьёй, особенно с детьми, тяжело».

Эта история служит напоминанием о том, почему переработки остаются спорной практикой в игровой индустрии: даже работа над культовыми играми не стоит жёсткого истощения разработчиков и их близких.