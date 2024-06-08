Авторы Hyper Light Breaker представили стильный платформер Possessor(s)

Если Hyper Light Breaker вам не по душе, то у Heart Machine есть еще один проект в разработке. Possessor(s) предлагает нелинейный взаимосвязанный мир с великолепной эстетикой и быстро развивающимся действием. Изданная Devolver Digital, она выйдет в 2025 году для PC - посмотрите первый геймплей ниже.

В роли Луки и Рема, первый из которых является носителем, а второй - ее «коллегой», Possessor(s) - это сайд-скроллер, действие которого происходит в мегаполисе, разрушенном «межпространственной катастрофой». Разумеется, они сталкиваются с другими персонажами, каждый из которых по-своему справляется с последствиями катастрофы. Это смутно напоминает известную серию комиксов Monstress, что очень хорошо.

В то время как разрушенное окружение выполнено в 3D, персонажи нарисованы и анимированы вручную. По мере исследования открываются новые виды оружия и улучшений, которые помогают справиться с различными боссами, скрывающимися в городе.