Авторы Possessor(s) представили одержимый принтер - офисный кошмар оживает

Разработчики экшена Possessor(s) порадовали фанатов новым анимационным трейлером, в котором показан один из самых необычных противников игры — одержимый офисный принтер. В ролике обычное оборудование становится орудием убийства после того, как через Разлом, открывшийся над городом, в него вселился демон. Монстр напоминает существ, которые ранее нападали на детей в школе и внуков одного из персонажей в торговом центре, создавая ощущение знакомой, но искажённой угрозы.

Анимация демонстрирует процесс одержимости: демоническая сущность, словно жидкость, просачивается в технику и полностью срастается с ней. Главная героиня Лука также одержима демоном по имени Рем, но их связь строится на контракте, а не на простом захвате тела. Вместе им предстоит преодолеть множество испытаний, раскрыть тайну катастрофы и выжить в городе, полном аномалий.

Выход Possessor(s) запланирован на 11 ноября 2025 года, игра будет доступна на PC и PlayStation 5 с полной поддержкой русского языка. Концепт одержимого принтера уникален для игровой индустрии — обычные предметы становятся источником страха, что создаёт особую атмосферу ужаса в привычной офисной среде. Такой подход позволяет разработчикам комбинировать хоррор и элементы неожиданного юмора, превращая знакомые объекты в настоящие кошмары.