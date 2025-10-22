Авторы Possessor(s) представили трогательный анимационный трейлер о надежде среди хаоса

Издатель Devolver Digital представил эмоциональный анимационный трейлер экшена Possessor(s), выполненный в стиле ручной 2D-анимации. Видео рассказывает печальную предысторию профессора Фосса — второстепенного персонажа игры, чья жизнь навсегда изменилась в день катастрофы.

В ролике показан обычный день, когда преподаватель ведёт лекцию, а его студенты беззаботно запускают бумажные самолётики. Но идиллию внезапно прерывает кошмар — небо темнеет, коридоры охватывает огонь, и в класс врывается демон, превращая аудиторию в бойню. Последние кадры показывают Фосса в пустом классе — с изуродованной рукой и глазом, поглощёнными тьмой. Перед ним лежит альбом с вырванными фотографиями и одинокий бумажный самолётик — символ утраченной человечности.

Позже по сюжету игры героиня Лука встретит профессора вновь, но тот будет находиться под властью Демона Знаний, утратив связь с реальностью. Разработчики отмечают, что сцена символизирует одержимость, когда стремление к истине оборачивается проклятием.

Possessor(s) сочетает динамичный экшен и элементы платформера с боковой прокруткой. Героиня может не только сражаться катаной, но и использовать любые подручные предметы — от гитары до хоккейной клюшки. Мир игры наполнен ловушками, акробатическими испытаниями и трагическими историями тех, кто пытается выжить после демонического вторжения.

Игра впечатляет стилем — яркие, вручную анимированные персонажи резко контрастируют с умирающим городом, создавая сильный эмоциональный эффект. Possessor(s) выходит 11 ноября 2025 года на PC и PlayStation 5 с полной русской локализацией.