Состоялся релиз Possessor(s) - анимационный сайд-скроллер, выполненный в стиле ручной 2D-анимации

Издатель Devolver Digital и студия разработки Heart Machine, известная по Hyper Light Drifter выпустили игру Possessor(s). Игра доступна на PC (Steam) и PlayStation 5.

Possessor(s) сочетает динамичный экшен, элементы метроидвании и платформенных файтингов с боковой прокруткой. События в игре разворачиваются в изолированном мегаполисе Сандзу, где на фоне коллапса город заполонили жуткие потусторонние существа. Игра впечатляет стилем — яркие, вручную анимированные персонажи резко контрастируют с умирающим городом, создавая сильный эмоциональный эффект.

Из героев представлена старшеклассница Лука, которая объединяется с недавно освобождённым демоном Ремом. Героиня может делать наземные и воздушные атаки, полные комбо и ловких трюков, а ещё использовать любые подручные предметы - от гитары до хоккейной клюшки. Также доступно разнообразное мощное оружие и улучшения, которые усилят ваш арсенал и позволят исследовать ранее недоступные области. Мир игры наполнен различными ловушками и акробатическими испытаниями.

По заверениям разработчиков, в среднем прохождение Possessor(s) займёт 20 часов. Если вы хотите собрать все коллекционные предметы и увидеть всё, что только можно, то на игру может уйти около 30 часов.

Игра доступна по скидке 15% до 25 ноября по цене: 552 RUB / 318 UAH