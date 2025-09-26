В ноябре выйдет Possessor(s) - сайд-скроллер от авторов Hyper Light Drifter

Devolver Digital и Heart Machine (Hyper Light Drifter) объявили дату релиза Possessor(s) — стильного сайд-скроллера с элементами метроидвании и боевой системой, вдохновленной платформенными файтингами. Тайтл выйдет 11 ноября.

Игрокам предстоит управлять Лукой и ее спутником Ремом, чтобы выжить в изолированном городе, разрушенном и затопленном межпространственным бедствием.

События разворачиваются в лабиринтах мегаполиса, наполненного тайнами — от обрушившихся небоскребов до заброшенных аквариумов. Игроки смогут исследовать открытый мир, выбирать различные маршруты и знакомиться с персонажами, каждый из которых пережил последствия катастрофы по-своему.

Геймплей строится на быстром платформинге с множеством умений для перемещения и боевой системе, основанной на комбинациях наземных и воздушных атак. В игре представлены различные противники, боссы, а также оружие и улучшения, которые открывают доступ к новым областям.

Possessor(s) выпустят на ПК и PS5 с текстовым переводом на русский язык.