Squad 44 можно бесплатно опробовать до 13 октября

В Squad 44 стартовали бесплатные выходные в Steam. Игроки могут присоединиться к сражениям Второй мировой войны и опробовать тактический шутер до 13 октября, 20:00.

Squad 44 делает ставку на реализм и командное взаимодействие. Игроков ждут масштабные поля сражений, внушительный арсенал исторически достоверного оружия и военная техника, воссозданная на основе реальных образцов.

Разработчики приглашают всех желающих объединиться с товарищами по команде и отправиться на передовую. Бесплатный период позволит оценить игру перед покупкой.