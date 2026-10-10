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Squad 44 09.08.2018
Экшен, Стратегия, Симулятор, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица
7.1 50 оценок

Squad 44 можно бесплатно опробовать до 13 октября

IKarasik IKarasik

В Squad 44 стартовали бесплатные выходные в Steam. Игроки могут присоединиться к сражениям Второй мировой войны и опробовать тактический шутер до 13 октября, 20:00.

Squad 44 делает ставку на реализм и командное взаимодействие. Игроков ждут масштабные поля сражений, внушительный арсенал исторически достоверного оружия и военная техника, воссозданная на основе реальных образцов.

Разработчики приглашают всех желающих объединиться с товарищами по команде и отправиться на передовую. Бесплатный период позволит оценить игру перед покупкой.

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