Squad 44: сетевой шутер о Второй мировой стал временно бесплатным в Steam

В Steam стартовала акция на Squad 44 — многопользовательский шутер о Второй мировой войне. До 16 декабря 21:00 (по МСК) игру можно попробовать бесплатно, а также приобрести со скидкой за 478 рублей до 19 декабря.

Squad 44 предлагает игрокам погрузиться в исторические сражения, такие как Голландская и Нормандская операции, Французская кампания, битва за Крит и Арденнское наступление. Игрокам доступны несколько фракций, включая США, Польшу, Великобританию и Вермахт.

Максимально в одном матче могут участвовать до 80 человек (по 40 с каждой стороны). Особенность игры — хардкорный геймплей, ориентированный на командное взаимодействие.