В Steam появилась страница симулятора Post-Soviet Bus Simulator о работе водителя в эпоху перемен

Разработчик Gray Synapse представил новый проект под названием Post-Soviet Bus Simulator. Игра позиционируется как симулятор водителя автобуса, действие которого разворачивается в советское и постсоветское время.

В Post-Soviet Bus Simulator предстоит управлять автобусом на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Игровой процесс включает в себя соблюдение расписания, перевозку пассажиров и обслуживание техники. На междугородных рейсах можно получать дополнительный доход, доставляя мелкие посылки или подбирая попутчиков по пути. Со временем появится возможность открыть собственное автобусное предприятие, нанимать других водителей и координировать транспортную систему.

Одной из ключевых особенностей симулятора заявлена динамическая смена эпох. Окружающий мир будет постепенно меняться, отражая исторические периоды перестройки и последующих лет. Эти изменения затронут внешний вид улиц, модели доступного транспорта, экономическую модель и поведение жителей. Будни водителя также наполнены повседневными заботами, среди которых усталость, ремонт техники и случайные дорожные происшествия.

Проект разрабатывается для персональных компьютеров и получит полную поддержку контроллеров. В списке поддерживаемых языков значится 31 локализация, включая полную русскую озвучку, интерфейс и субтитры. Для запуска игры на минимальных настройках потребуется процессор уровня Intel Core i7 6700k или AMD Ryzen 5 1600, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580, а также 8 ГБ оперативной памяти и 5 ГБ свободного места на диске. При создании некоторых звуков и иконок авторы использовали технологии искусственного интеллекта.

На данный момент точная дата выхода Post-Soviet Bus Simulator остается неизвестной.