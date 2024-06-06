Атмосферный хоррор Post Trauma в духе The Evil Within и Silent Hill получил новый трейлер

Хоррор Post Trauma выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam осенью этого года, что стало задержкой по сравнению с ранее запланированным весенним релизом, объявили издатель Raw Fury и разработчик RED SOUL GAMES с помощью нового атмосферного хоррора.
Станьте Романом, проводником поезда, который оказался в ловушке ужасающей и извращенной реальности. Исследуйте неизведанное, разгадывайте тайны и пытайтесь выжить в невыразимых ужасах, которые таятся в этом угрожающем окружении.
Удастся ли вам докопаться до истины и найти путь назад к своей семье?
Post Trauma создана на основе любви к играм ужасов и работает на движке Unreal Engine 5. Она сочетает фиксированные ракурсы камеры с потрясающей современной графикой, чтобы добиться по-настоящему кинематографичного и тревожного впечатления от хоррора.
Вот как должен был выглядеть новый Сайлент Хилл
Ты уверен? // Георгий Маршалл
Выглядит по-нелепому крипово. Вполне в духе СХ. Не рука Масахиро Ито конечно, но с артстайлом у игры все в порядке
Выглядит очень интересно, прямо сильно The Evil Within напоминает, схоронил в закладки.
Мало геймплея, но вроде выйдет годное
серьезный дядя
У выглядит интересно. // Алексей Пустовалов