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Post Trauma Осень 2024
Адвенчура, Ужасы, Инди
6.1 22 оценки

Атмосферный хоррор Post Trauma в духе The Evil Within и Silent Hill получил новый трейлер

butcher69
Новости

Хоррор Post Trauma выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam осенью этого года, что стало задержкой по сравнению с ранее запланированным весенним релизом, объявили издатель Raw Fury и разработчик RED SOUL GAMES с помощью нового атмосферного хоррора.

Станьте Романом, проводником поезда, который оказался в ловушке ужасающей и извращенной реальности. Исследуйте неизведанное, разгадывайте тайны и пытайтесь выжить в невыразимых ужасах, которые таятся в этом угрожающем окружении.

Удастся ли вам докопаться до истины и найти путь назад к своей семье?

Post Trauma создана на основе любви к играм ужасов и работает на движке Unreal Engine 5. Она сочетает фиксированные ракурсы камеры с потрясающей современной графикой, чтобы добиться по-настоящему кинематографичного и тревожного впечатления от хоррора.

20
7
Post Trauma
Осень 2024
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Satana Mogila

Вот как должен был выглядеть новый Сайлент Хилл

6
Пользователь ВКонтакте

Ты уверен? // Георгий Маршалл

5
Satana Mogila Пользователь ВКонтакте

Выглядит по-нелепому крипово. Вполне в духе СХ. Не рука Масахиро Ито конечно, но с артстайлом у игры все в порядке

8
saa0891

Выглядит очень интересно, прямо сильно The Evil Within напоминает, схоронил в закладки.

3
shit again

Мало геймплея, но вроде выйдет годное

0
Dani93

серьезный дядя

0
Пользователь ВКонтакте

У выглядит интересно. // Алексей Пустовалов

0