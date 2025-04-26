ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Post Trauma 22.04.2025
Адвенчура, Ужасы, Инди
6.5 46 оценок

Основатель Raw Fury заявил, что Bethesda испортила релиз хоррора Post Trauma, выкатив в тот же день Oblivion Remastered

Lunersun Lunersun

Virtuos Games и Bethesda выкинули неожиданный фокус — во вторник, 22 апреля, они не только анонсировали, но и сразу выпустили ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion. Казалось бы, радость для фанатов, но не для всех — издательство Raw Fury оказалось в весьма неловком положении, ведь именно в этот день они выпустили свой хоррор Post Trauma.

Состоялся релиз атмосферного хоррора Post Trauma

Основатель издательства Йонас Антонссон объяснил проблему. По его словам, такие внезапные релизы от гигантов индустрии сильно бьют по малым студиям.

«У нас нет лишних денег и мощностей, поэтому всё тщательно планируется, в том числе дата выхода с учётом других релизов», — Йонас Антонссон

То есть его команда и разработчик вложили душу в свой проект, а тут такой подарок от Microsoft. При этом Антонссон признался, что лично он обожал Oblivion в молодости и рад, что игру перевыпустили. Но это не отменяет того факта, что их маленький хоррор полностью затерялся на фоне громкого релиза. К тому же Йонасу очень обидно за команду разработчиков.

В итоге Raw Fury пошли на хитрость — объявили, что 23 июня устроят «повторный запуск» Post Trauma. Никаких изменений в игре не будет, она даже не исчезнет из продажи до этой даты. Просто символический жест, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своему проекту.

16
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Sova Aleykum

Ну во первых как аудитория хороров пересекается с фанатами тесов мне не понятно, во вторых может просто начать игры делать, а не побегушки со скримерами, которые уже как лет 10 не актуальны.

20
4de

Если игра мертворожденная - её ничего не поможет.

19
Sivispacempb

А беседка посмотрит на продажи облы и 23 июня дропнет ремастер морровинд 😃

8
yariko ookami

Нет уж, только дизбинарного нереварина не хватало!

7
Costollom yariko ookami

У кого что болит...

8
Gridon

А может, ваш хоррор изначально никому не уперся, и теперь удобно свалить все на Беседку? Эта затея с "повторным запуском" для привлечения внимания выглядит просто жалко

8
Кей Овальд

Скажем честно - и без РОблы всем было плевать на очередной ужастик.

5
PersonalBarnabas

Фигня всё это. Многие после облы пророчили провал Clair Obscur: Expedition 33, но игра взлетела так как годная. Даже я играю хоть и не переношу пошаговые бои, по сути первая игра с такой боёвкой в которую я именно играю. А тут какая то инди туфта которой стим переполнен

4
Mitya Architect

надо было читать слухи на ПГ про облу, и переносить свой релиз)

3
Sivispacempb

Наверное разработчик и был один из тех ребят на ПГ что называл выход ремейка "раздутым фейком"

Costollom

Они слухам по выход в апреле не верили?

2
RESlDENT

Нехрен было переносить

2
Mr Merlegant

Пздц слоупок, слухи о выходе Oblivion почти с начала года шли, чего не перенесли то… Затугосерили, а теперь виновного ищут XD

2
Aaro Niro

Не думаю что они много бы продали копий если бы беседка не выпустила свой обливион. Хорроров в стиме и так полным полно а этот толком ни чем и не выделяется.

2
ScandalousVaclav

Отличается, тут ГГ которому по игре 57 лет, это же очень инновационно, заявка на игру года, а тут Беседка обломала.

Jerrido112

ну да, беседка спит и видит как испортить релиз ноунейм хоррору на 500 рублей

1
Fronyx

Настолько неожиданно, что аж пол года уже ходя утечки, вытечки и затечки

Roayal cat

Такие надежды были на эту игру и такая шляпа в итоге оказалась. Ну да конечно плохому танцору всегда яйца мешают..

Alex40001

кто? можно я на илона маска пожалуюсь что он испортил мою космическую программу запустив спейс х)

Nimlis

Мне и без «Oblivion’a» данная игра неинтересна, причём узнал о ней только сейчас.
А кто ждал либо фанат, то им выход другой игры не помешает.
То им короновирус мешает, то другие игры ;)

SaintsEagle

открою секрет - про совсем скорый ремастер обливиона все гудели за две недели, если не месяц. Челу бы из пещеры выйти на свежий воздух

YouTube_GamesTezi
Основатель Raw Fury заявил, что Bethesda испортила релиз хоррора Post Trauma, выкатив в тот же день Oblivion Remastered

Но основатель Raw Fury не растерялся и хайпанул на этом, выставив свою студию и свою игру жертвой огромного гиганта индустрии. Молодца очень продуманно, далеко пойдёт.

Sivispacempb

Странно конечно , он действительно считал что гиганты индустрии будут смотреть релизное окно всех инди студий и бояться выпускать облу что бы н кого не обидеть ?) Такими темпами рокам гта 6 вообще дропать нельзя что бы не портить продажи никому

Pastoral

Опять всё испортили, теперь надо делать новую игру.