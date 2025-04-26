Основатель Raw Fury заявил, что Bethesda испортила релиз хоррора Post Trauma, выкатив в тот же день Oblivion Remastered

Virtuos Games и Bethesda выкинули неожиданный фокус — во вторник, 22 апреля, они не только анонсировали, но и сразу выпустили ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion. Казалось бы, радость для фанатов, но не для всех — издательство Raw Fury оказалось в весьма неловком положении, ведь именно в этот день они выпустили свой хоррор Post Trauma.
Основатель издательства Йонас Антонссон объяснил проблему. По его словам, такие внезапные релизы от гигантов индустрии сильно бьют по малым студиям.
«У нас нет лишних денег и мощностей, поэтому всё тщательно планируется, в том числе дата выхода с учётом других релизов», — Йонас Антонссон
То есть его команда и разработчик вложили душу в свой проект, а тут такой подарок от Microsoft. При этом Антонссон признался, что лично он обожал Oblivion в молодости и рад, что игру перевыпустили. Но это не отменяет того факта, что их маленький хоррор полностью затерялся на фоне громкого релиза. К тому же Йонасу очень обидно за команду разработчиков.
В итоге Raw Fury пошли на хитрость — объявили, что 23 июня устроят «повторный запуск» Post Trauma. Никаких изменений в игре не будет, она даже не исчезнет из продажи до этой даты. Просто символический жест, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своему проекту.
Ну во первых как аудитория хороров пересекается с фанатами тесов мне не понятно, во вторых может просто начать игры делать, а не побегушки со скримерами, которые уже как лет 10 не актуальны.
Если игра мертворожденная - её ничего не поможет.
А беседка посмотрит на продажи облы и 23 июня дропнет ремастер морровинд 😃
Нет уж, только дизбинарного нереварина не хватало!
У кого что болит...
А может, ваш хоррор изначально никому не уперся, и теперь удобно свалить все на Беседку? Эта затея с "повторным запуском" для привлечения внимания выглядит просто жалко
Скажем честно - и без РОблы всем было плевать на очередной ужастик.
Фигня всё это. Многие после облы пророчили провал Clair Obscur: Expedition 33, но игра взлетела так как годная. Даже я играю хоть и не переношу пошаговые бои, по сути первая игра с такой боёвкой в которую я именно играю. А тут какая то инди туфта которой стим переполнен
надо было читать слухи на ПГ про облу, и переносить свой релиз)
Наверное разработчик и был один из тех ребят на ПГ что называл выход ремейка "раздутым фейком"
Они слухам по выход в апреле не верили?
Нехрен было переносить
Пздц слоупок, слухи о выходе Oblivion почти с начала года шли, чего не перенесли то… Затугосерили, а теперь виновного ищут XD
Не думаю что они много бы продали копий если бы беседка не выпустила свой обливион. Хорроров в стиме и так полным полно а этот толком ни чем и не выделяется.
Отличается, тут ГГ которому по игре 57 лет, это же очень инновационно, заявка на игру года, а тут Беседка обломала.
ну да, беседка спит и видит как испортить релиз ноунейм хоррору на 500 рублей
Настолько неожиданно, что аж пол года уже ходя утечки, вытечки и затечки
Такие надежды были на эту игру и такая шляпа в итоге оказалась. Ну да конечно плохому танцору всегда яйца мешают..
кто? можно я на илона маска пожалуюсь что он испортил мою космическую программу запустив спейс х)
Мне и без «Oblivion’a» данная игра неинтересна, причём узнал о ней только сейчас.
А кто ждал либо фанат, то им выход другой игры не помешает.
То им короновирус мешает, то другие игры ;)
открою секрет - про совсем скорый ремастер обливиона все гудели за две недели, если не месяц. Челу бы из пещеры выйти на свежий воздух
Но основатель Raw Fury не растерялся и хайпанул на этом, выставив свою студию и свою игру жертвой огромного гиганта индустрии. Молодца очень продуманно, далеко пойдёт.
Странно конечно , он действительно считал что гиганты индустрии будут смотреть релизное окно всех инди студий и бояться выпускать облу что бы н кого не обидеть ?) Такими темпами рокам гта 6 вообще дропать нельзя что бы не портить продажи никому
Опять всё испортили, теперь надо делать новую игру.