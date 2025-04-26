Основатель Raw Fury заявил, что Bethesda испортила релиз хоррора Post Trauma, выкатив в тот же день Oblivion Remastered

Virtuos Games и Bethesda выкинули неожиданный фокус — во вторник, 22 апреля, они не только анонсировали, но и сразу выпустили ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion. Казалось бы, радость для фанатов, но не для всех — издательство Raw Fury оказалось в весьма неловком положении, ведь именно в этот день они выпустили свой хоррор Post Trauma.

Основатель издательства Йонас Антонссон объяснил проблему. По его словам, такие внезапные релизы от гигантов индустрии сильно бьют по малым студиям.

«У нас нет лишних денег и мощностей, поэтому всё тщательно планируется, в том числе дата выхода с учётом других релизов», — Йонас Антонссон

То есть его команда и разработчик вложили душу в свой проект, а тут такой подарок от Microsoft. При этом Антонссон признался, что лично он обожал Oblivion в молодости и рад, что игру перевыпустили. Но это не отменяет того факта, что их маленький хоррор полностью затерялся на фоне громкого релиза. К тому же Йонасу очень обидно за команду разработчиков.

В итоге Raw Fury пошли на хитрость — объявили, что 23 июня устроят «повторный запуск» Post Trauma. Никаких изменений в игре не будет, она даже не исчезнет из продажи до этой даты. Просто символический жест, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своему проекту.