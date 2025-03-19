Разработчики атмосферного хоррора Post Trauma опубликовали финальные системные требования к ПК

Raw Fury и RED SOUL GAMES поделилась финальными требованиями к ПК для предстоящего хоррора Post Trauma, вдохновлённого Resident Evil и Silent Hill.
Для запуска игры геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core i5-7400 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1070. Также игре потребуется 25 ГБ свободного места на диске.
Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i7-12700K с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3060. Кроме того, для лучшего игрового процесса вам также следует использовать SSD.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: 64-разрядная Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-7400 или эквивалент
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или эквивалент
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 25 ГБ свободного места SSD
Рекомендуемые:
- ОС: 64-разрядная Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-12700K или эквивалент
- Память: 32 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или эквивалент
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 25 ГБ свободного места SSD
Post Trauma — это современный survival horror, вдохновленный классикой жанра, такой как Resident Evil и Silent Hill. В этой игре игроки берут на себя роль Романа, 57-летнего мужчины, который проснулся в странном и враждебном месте и ищет путь домой к своей семье.
Игроки будут решать головоломки и загадки с помощью информации, которую они соберут, исследуя свое окружение. Более того, в игре также будут эпизоды, в которых игроки будут играть от первого лица.
Raw Fury выпустит Post Trauma 31 марта.
это за.па требует 32 гига озу?
на 16 и слабее минималки демка приемлемо игралась. прошёл при стриме
годнота....берем
Это наверное папа Джоэла )
Желтуха, наверное))) Хз зачем так исказили цвета в демке, но сама игра очень понравилась) Ждём)
А чё гг из воска чтоль слепили особенно лицо и походка у него конечно отпад))))И графоний чуть-чуть до UE6 не дотягивает(сарказм))))
Началась компиляция шейдеров: 1%
А у этого-то что в итоге будет? Белая горячка?)
Почему для игры требуется 25 Гб на ссд, а оперативки нужно 32? Системки высосаны из пальца
Скорее всего минимальные системки и являются настоящими.
весит 25 , требует 32 - эта гениально )))
Интересно движок UE или Unity. Судя по скринам все-таки UE. Ну чтож посмотри главное чтобы 1 апреля не посчитали за шутку отзывы.
Unreal Engine 5
По запросу в google - Post Trauma какой движок используется? - Unreal Engine 5