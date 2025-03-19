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Post Trauma 31.03.2025
Адвенчура, Ужасы, Инди
6.5 41 оценка

Разработчики атмосферного хоррора Post Trauma опубликовали финальные системные требования к ПК

monk70 monk70

Raw Fury и RED SOUL GAMES поделилась финальными требованиями к ПК для предстоящего хоррора Post Trauma, вдохновлённого Resident Evil и Silent Hill.

Для запуска игры геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core i5-7400 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1070. Также игре потребуется 25 ГБ свободного места на диске.

Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i7-12700K с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3060. Кроме того, для лучшего игрового процесса вам также следует использовать SSD.

Системные требования

Минимальные:

  • ОС: 64-разрядная Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-7400 или эквивалент
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или эквивалент
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 25 ГБ свободного места SSD

Рекомендуемые:

  • ОС: 64-разрядная Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-12700K или эквивалент
  • Память: 32 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или эквивалент
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 25 ГБ свободного места SSD

Post Trauma — это современный survival horror, вдохновленный классикой жанра, такой как Resident Evil и Silent Hill. В этой игре игроки берут на себя роль Романа, 57-летнего мужчины, который проснулся в странном и враждебном месте и ищет путь домой к своей семье.

Игроки будут решать головоломки и загадки с помощью информации, которую они соберут, исследуя свое окружение. Более того, в игре также будут эпизоды, в которых игроки будут играть от первого лица.

Raw Fury выпустит Post Trauma 31 марта.

28
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
KILLA06

это за.па требует 32 гига озу?

4
VovanVV1982

на 16 и слабее минималки демка приемлемо игралась. прошёл при стриме

0
Grognac

годнота....берем

2
Нейтан Дрейк
10
MNM 1985 Нейтан Дрейк

Это наверное папа Джоэла )

8
Denv3r 13 Нейтан Дрейк

Желтуха, наверное))) Хз зачем так исказили цвета в демке, но сама игра очень понравилась) Ждём)

0
Денис Сидоров 5

А чё гг из воска чтоль слепили особенно лицо и походка у него конечно отпад))))И графоний чуть-чуть до UE6 не дотягивает(сарказм))))

2
Вротмистр

Началась компиляция шейдеров: 1%

2
kolinmah

А у этого-то что в итоге будет? Белая горячка?)

0
Dakini

Почему для игры требуется 25 Гб на ссд, а оперативки нужно 32? Системки высосаны из пальца

0
Pirat13666

Скорее всего минимальные системки и являются настоящими.

0
gliga142

весит 25 , требует 32 - эта гениально )))

0
Egik81

Интересно движок UE или Unity. Судя по скринам все-таки UE. Ну чтож посмотри главное чтобы 1 апреля не посчитали за шутку отзывы.

-3
kedmaker

Unreal Engine 5

0
Pirat13666

По запросу в google - Post Trauma какой движок используется? - Unreal Engine 5

0