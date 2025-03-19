Разработчики атмосферного хоррора Post Trauma опубликовали финальные системные требования к ПК

Raw Fury и RED SOUL GAMES поделилась финальными требованиями к ПК для предстоящего хоррора Post Trauma, вдохновлённого Resident Evil и Silent Hill.

Для запуска игры геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core i5-7400 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1070. Также игре потребуется 25 ГБ свободного места на диске.

Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i7-12700K с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3060. Кроме того, для лучшего игрового процесса вам также следует использовать SSD.

Системные требования

Минимальные:

ОС: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i5-7400 или эквивалент

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или эквивалент

DirectX: Версия 12

Накопитель: 25 ГБ свободного места SSD

Рекомендуемые:

ОС: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-12700K или эквивалент

Память: 32 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или эквивалент

DirectX: Версия 12

Накопитель: 25 ГБ свободного места SSD

Post Trauma — это современный survival horror, вдохновленный классикой жанра, такой как Resident Evil и Silent Hill. В этой игре игроки берут на себя роль Романа, 57-летнего мужчины, который проснулся в странном и враждебном месте и ищет путь домой к своей семье.

Игроки будут решать головоломки и загадки с помощью информации, которую они соберут, исследуя свое окружение. Более того, в игре также будут эпизоды, в которых игроки будут играть от первого лица.

Raw Fury выпустит Post Trauma 31 марта.