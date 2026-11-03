Для шутера Postal 2 разрабатывают открытый движок на Rust и Bevy с новой физикой

Энтузиаст под псевдонимом p2HookedDev опубликовал первую рабочую версию проекта Postal-2-Reimplemented под номером 0.1.0. Репозиторий представляет собой открытый порт движка культового шутера Postal 2 2003 года выпуска, создаваемый с нуля на языке Rust с применением игрового фреймворка Bevy. Проект призван полностью заменить устаревшую технологическую базу оригинальной игры на современную архитектуру, сохранив привычный игровой процесс.

Новый движок не включает в себя защищенные авторским правом ресурсы. Для запуска требуется оригинальная копия игры из сервисов Steam или GOG. Приложение считывает игровые архивы, текстуры, геометрию карт, анимации и звуковые файлы напрямую из указанного каталога установки. Разработчик воссоздал виртуальную машину UnrealScript с собственным интерпретатором и компилятором замыканий, благодаря чему скомпилированные скрипты, поведение искусственного интеллекта и логика заданий исполняются на новом коде.

Вместо оригинального физического движка Karma в проекте задействована современная библиотека Rapier, отвечающая за физику рэгдолла и поведение интерактивных объектов. Создатель переработки обозначил главную цель в сопроводительной документации к проекту:

Оригинальная игра определяет происходящее. Правила, события и видимый результат должны совпадать с ней, а любое известное расхождение считается ошибкой. Внутренние системы могут быть быстрее и проще, пока скрипты и игроки не замечают потерь.

- p2HookedDev, разработчик Postal-2-Reimplemented

Автор проекта открыто сообщил об активном применении нейросетей в процессе разработки. Инструменты искусственного интеллекта использовались для обратного инжиниринга оригинальных исполняемых файлов и библиотек формата DLL, разбора логики систем шутера 2003 года, а также для выявления багов и очистки кода на Rust. При этом значительная часть кодовой базы по-прежнему пишется вручную.

На текущий момент проект уже позволяет запустить кампанию, однако статус разработки обозначен как незавершенный. В движке функционируют отрисовка геометрии уровней с картами освещения, скелетная и лицевая анимация, система частиц, внутриигровые ролики формата RoQ и сохранение прогресса за пределами каталога игры. В сборку также включен отдельный скриптовый пакет P2Modern, добавляющий меню современных графических настроек.

Сборка 0.1.0 рассчитана исключительно на операционные системы Windows и пока содержит ряд заметных технических недочетов. В игре не отображаются порталы искривления пространства, отсутствуют динамические тени игрока и зональный фоновый звук, а также не поддерживаются пользовательские модификации. Скопление большого количества тел рэгдолла приводит к просадкам частоты кадров. В будущем разработчик планирует устранить эти проблемы, оптимизировать вычисления на видеокарте и после достижения полной совместимости добавить новые графические эффекты.