Модификация Postal Adrenalin для Postal 2 получила две кампании и перенос релиза на Хэллоуин

Разработка модификации Postal Adrenalin для Postal 2 Complete столкнулась с неожиданным переносом прямо в день запланированного релиза. Изначально выпуск масштабного проекта был намечен на 11 сентября 2026 года, однако команда создателей из студии Revival Games сдвинула дату выхода на Хэллоуин, 31 октября 2026 года. Разработчики объяснили задержку резким расширением планов: возросший интерес аудитории побудил авторов добавить больше безумия и выпустить вместо одной сюжетной линии сразу 2 полноценные глобальные конверсии.

Сюжетные события мода разворачиваются в городе Роквуд, где Чувак пытается скрыться от полиции после безумных событий дополнения Postal 2: Apocalypse Weekend. Первая кампания под названием Call of Paradise делает ставку на атмосферу мрачного психологического хоррора в духе оригинальной Postal. Вторая сюжетная линия, названная Outlaw, предлагает совершенно иной опыт с акцентом на хулиганский юмор и дизайн локаций, вдохновленный смесью механик Postal 2 и динамики Duke Nukem 3D.

История модификации началась еще в 2011 году, когда моддер Эрик Россик создал небольшую демоверсию из 6 уровней для сборки игры 1409. На протяжении последних 3 лет, с 2023 по 2026 год, разработчик Антон Воронцов под псевдонимом A-Mod в одиночку пересобирал проект с нуля на базе билда движка 5100. На поздних этапах к разработке вернулся сам Россик, написавший свежий саундтрек, а также подключились Ник Пильщиков и моддер Man Chrzan, взявший на себя программную часть арсенала и исправление критических вылетов.

В общей сложности игроков ждут 20 линейных уровней, рассчитанных примерно на 3 часа прохождения с перестрелками против толп зомби и бегством от преследователей. Проект предложит управляемый транспорт на базе механик Project Marica, полностью переработанные анимации перезарядки и обновленную модель главного героя с руками из Counter-Strike: Source. Для консервативных игроков предусмотрена специальная настройка, возвращающая классический скин персонажа.

Авторы открыто признают, что их ключевой приоритет сосредоточен на чистом геймплее и веселье, а не на детальной проработке окружения или графических изысках. Мод сохраняет стилистику оригинала двадцатилетней давности, однако сам перевод модификации на движок версии 5100 уже успел вызвать споры в фанатской среде из-за технических новшеств и специфических изменений в структуре классической игры.

Релиз Postal Adrenalin состоится на портале ModDB и в мастерской Steam Workshop с заявленной поддержкой версий из Steam, GOG и классического сборника Fudge Pack. Вместе с файлами дополнения разработчики планируют выложить в открытый доступ исходный код и встроенную поддержку пользовательских карт, что позволит сообществу беспрепятственно создавать новые модификации на базе Роквуда.