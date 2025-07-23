Postal 2 Redux на ПК не подвергнется цензуре, но может получить некоторые правки на консолях

Postal 2 — классика 2003 года, получившая признание как весьма противоречивая игра. Теперь игра возвращается в издании Redux, которое описывается как полная переработка.

Postal 2 Redux восстановит все оригинальные ресурсы из Unreal 1.5 и перенесёт их в текущую версию Unity, обеспечивая тот же игровой процесс, что и в оригинальной игре, но с новым визуальным оформлением и другими новыми функциями.

Разработчики Postal 2 Redux ответили на часто задаваемые вопросы фанатов в Steam. В том числе, в ответ на ранее ожидаемую тему о возможной цензуре в консольной версии. Хотя пока ничего не подтверждено, студия уже предупреждает.

Если нам не нужно ничего менять, мы не будем. Владельцы платформ могут попросить о некоторых изменениях, но на ПК игра останется без цензуры. Мы уверены, что сможем охватить все крупные магазины с минимальными правками.

Что касается региональных ограничений, разработчики сообщили

Мы знаем о проблемах в Германии, Новой Зеландии и нескольких других регионах. Мы планируем дать Redux наилучшие шансы везде, но окончательное решение остаётся за региональными властями. Мы не можем гарантировать, что Postal 2 VR и Postal 2 Redux в конечном итоге будут доступны везде, но мы можем гарантировать, что будем бороться за то, чтобы игроки по всему миру получили доступ к игре.

Разработчики отмечают, что цель — выпустить Postal 2 Redux на максимально возможном количестве платформ, таких как ПК, PS4, PS5, Switch 1/2, Xbox One, Xbox Series S|X и даже мобильные устройства.

Выход Postal 2 Redux запланирован на 2026 год.