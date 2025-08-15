Postal 2 Redux всего за 2 дня успешно собрала необходимые $250 тысяч на Kickstarter - дальше дополнительные цели

Разработчики Postal 2 Redux всего за два дня собрали необходимые $250 тысяч на краудфандинговой платформе Kickstarter для создания ремастера культового шутера.

Кампания, стартовавшая 12 августа, продолжится до 12 сентября, чтобы собрать дополнительные средства на новые функции: систему смены времени суток ($275 тысяч), режим "песочницы" ($300 тысяч) и поддержку модов на консолях ($400 тысяч).

Проектом занимается студия Flat2VR Studios совместно с создателями оригинальной игры Running With Scissors. Помимо основного ремастера с бесшовным миром, улучшенной графикой и переработанным ИИ, разработчики планируют обновить дополнение Apocalypse Weekend, добавив в него расширенные локации и вернув вырезанную миссию с голубями.

Релиз Postal 2 Redux намечен на 2026 год.