Состоялся анонс обновлённой версии скандального шутера 2003 года: POSTAL 2 Redux выйдет на ПК и консолях

Любители безумия, готовьтесь: Postal 2 Redux официально анонсирован для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC. Обновлённая версия скандального шутера 2003 года разрабатывается силами Flat2VR Studios, Team Beef и Running With Scissors. Кампания на Kickstarter стартует уже этим летом и, судя по заявлениям разработчиков, нас ждёт не просто ремастер, а полное переосмысление, в котором безумие и хаос обретают современное техническое лицо.

Вместо старого движка Unreal 1.5 проект переезжает на Unity, получая высокодетализированные текстуры, динамическое освещение и физику, способную разлететься по комнате вместе с телами NPC. Постановка обещает остаться верной оригиналу: неделя жизни Чувака снова наполнится мочой, насилием и абсурдом. Только теперь Paradise будет единым открытым миром без загрузок — ни лифтов, ни дверей-ловушек, ни тормозов между районами.

«Игроки просили нас исправить баги, обновить графику и… возможно, сделать так, чтобы собака не писала на них каждые пять минут. Мы делаем две из этих вещей», — язвительно отметил основатель Running With Scissors Винс Дези. Глава Flat2VR Studios Эрик Машер добавил: «Для нас это достижение — передать лопату как ветеранам, так и новым поклонникам разрушения».

И действительно — Postal 2 Redux включает в себя не только переработанный арсенал и более агрессивную баллистику, но и разрушаемые интерьеры, «умные» толпы и обстановку, которая живёт по часам: от палящего солнца днём до зловещих отблесков фонарей по вечерам. Ваш верный пёс Чемп тоже возвращается — теперь с обновлённым поведением и, возможно, с новой ролью в вашем безумии.

Создатели обещают игру без компромиссов — всё, за что мы любили (и ненавидели) оригинальный Postal 2, останется. Но теперь это будет работать на любом экране без угрозы для процессора. Да, тот самый лопатоцентричный геймплей всё ещё с нами — только теперь в HD и с новыми способами сеять хаос. И, кто знает, возможно, даже анатомия Чувака подвергнется апгрейду — ради науки и насмешек.