Создатели Postal 2 Redux запустили кампанию на Kickstarter и уже собрали свыше $176 тысяч из необходимых $250 тысяч

Running With Scissors запустила кампанию на Kickstarter по сбору средств на разработку Postal 2 Redux — ремейка культовой игры на движке Unity. Цель проекта — собрать $250 тысяч, причём уже в первые часы удалось привлечь $176 тысяч.

Мы невероятно рады начать кампанию по сбору средств на Postal 2 Redux. Оригинал — одна из самых ярких и значимых игр XXI века, и для нас честь сотрудничать с Team Beef и Running With Scissors, чтобы подарить современным игрокам новый взгляд на Чувака, Paradise и всё, что делает Postal 2 особенной.

Обновлённая версия получит высококачественные текстуры, динамическое освещение и полностью бесшовный мир без экранов загрузки. NPC будут вести себя гораздо умнее: гражданские начнут свободнее перемещаться и действовать логичнее, а массовые беспорядки будут возникать быстрее и развиваться непредсказуемо. Разработчики также обещают сделать окружение более интерактивным, добавив в магазины и переулки множество разрушаемых объектов.

Postal 2 Redux планируется к выходу на PC, PS4 и PS5. Версии для Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch находятся в планах, но зависят от достижения определённых целей. Дата релиза пока не объявлена, однако бэкерам обещают доставить награды до декабря 2026 года.