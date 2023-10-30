Postal 3 получила рекордную скидку в Steam - игра стоит 40 рублей 80 копеек

Одна из самых неоднозначных игр в истории серии Postal - Postal 3, созданная российскими разработчиками совместно с компанией Running With Scissors получила в Steam рекордную скидку 83% - сейчас игра стоит всего 40 рублей и 80 копеек. Предложение заканчивается 7 ноября.
Postal 3 вышла в 23 декабря 2011 года и была раскритикована компанией Running With Scissors из-за низкого качества. Впоследствии разработчики много раз поднимали тему этой игры в своих играх, однако, не отказывались от игры и считали ее частью серии.
Игра рассказывает о Чуваке, который прибыл в город Катарсис и начал искать работу. Одной из особенностей игры является выбор - в отличии от Postal 2, в игре есть плохая и хорошая концовка.
Не 40 р., а 40,80 р., короче - дорого, подождём распродажу
Могли бы и бесплатно отдать.
за этот кал разрабы должны платить игроку и далеко не 40р
Хоть и новость про постал, но мы оба прекрасно понимаем ,что ты имел в виду Старфилд.
У тебя ошибка в названии Спайдер Мен 2
Сорян забыл про все игры с 2021 по 2023
Потраченное в пустую время и 40 рублей
Купил. Настало время.
Купил ,долго матюкался и оформил возврат своих копеек )
Мне друг подарил подарочное издание в коробке. Там не было стим ключа. Теперь справедливость востановлена
И даже за эти деньги она никому не нужна...
Я почему-то думал, что её с продаж сняли. Такое бывает и с менее провальными представителями серий, как например, Call of Juarez: The Cartel и Wolfenstein (2009).