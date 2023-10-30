Postal 3 получила рекордную скидку в Steam - игра стоит 40 рублей 80 копеек

Одна из самых неоднозначных игр в истории серии Postal - Postal 3, созданная российскими разработчиками совместно с компанией Running With Scissors получила в Steam рекордную скидку 83% - сейчас игра стоит всего 40 рублей и 80 копеек. Предложение заканчивается 7 ноября.

Postal 3 вышла в 23 декабря 2011 года и была раскритикована компанией Running With Scissors из-за низкого качества. Впоследствии разработчики много раз поднимали тему этой игры в своих играх, однако, не отказывались от игры и считали ее частью серии.

Игра рассказывает о Чуваке, который прибыл в город Катарсис и начал искать работу. Одной из особенностей игры является выбор - в отличии от Postal 2, в игре есть плохая и хорошая концовка.