Для Postal 4: No Regerts вышло масштабное обновление, добавляющее режим свободного перемещения

Компания Running With Scissors выпустила крупное обновление для Postal 4: No Regerts, доступное на PlayStation 5 и ПК. Это одно из самых значительных обновлений игры на сегодняшний день, добавляющее, режим свободного перемещения и более 150 дополнений, изменений и улучшений в базовую игру.

Главная новая функция — режим свободного перемещения, призванный предложить ещё более свободный и хаотичный опыт в городе Эденсин. Выбрав этот режим, игрок может исследовать карту без сюжетных ограничений, перемещаясь по улицам в течение бесконечного дня, выполняя побочные задания и поручения, посещая различные районы, собирая коллекционные предметы и давая волю фирменному безумию серии, которое может выражаться в обилии ультранасилия.

Кроме того, вы мгновенно получаете доступ ко всему арсеналу Чувака, что делает все еще более хаотичным и яростным.

Но на этом все не заканчивается, потому что, помимо режима «Свободное перемещение», обновление представляет длинный список улучшений и дополнительного контента. Оружие получило графическую переработку, с улучшенными текстурами для Desert Eagle, AK, револьвера и FOURnicator. Несколько заданий были обновлены или расширены, предлагая новые варианты и альтернативные подходы, включая ненасильственные пути или более креативные занятия.

Ещё одно нововведение — система расчленения, которая может быть смертельной или несмертельной, при этом неигровые персонажи могут потерять часть конечностей. Сами NPC получили множество улучшений: новые анимации, более выраженные реакции на события (например, поражение электрическим током) и более выразительное поведение. Новые варианты кастомизации оружия, которые можно приобрести в игровых магазинах, позволяют сеять хаос со стилем. Дизайн уровней также был улучшен, и в целом игровой процесс стал более плавным.