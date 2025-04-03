Postal 4 получил крупное обновление - добавили кооператив и улучшили NPC

Running With Scissors наконец сделали то, чего все так долго ждали — добавили в Postal 4: No Regerts кооператив на четверых. Теперь можно проходить всю кампанию с друзьями и вместе творить безумие. Правда, разработчики честно признаются, что это пока работает с багами, но они их активно исправляют.

Кроме совместной игры, появилась новая система сохранений с чекпоинтами. Суть в том, что при смерти игра теперь откатывается до последней контрольной точки, сохраняя состояние всего мира, NPC и предметов. А еще компьютерные персонажи стали куда живее — теперь они реагируют на жесты игрока, больше болтают и даже издают разные звуки: смеются, ищут ключи и, да, пердят. Типичный Postal, что тут скажешь.

Для любителей настраивать все под себя добавили возможность менять иконки управления. А новый режим "Enhanced Game" вообще превращает игру в песочницу с суперспособностями — тут вам и двойной прыжок, и иммунитет к огню, и улучшенное оружие.

Ну и конечно, подтянули графику, поправили анимации и текстуры. Но имейте в виду — всё это пока в бете, так что возможны вылеты и другие сюрпризы. Если хотите попробовать, просто включите ветку PublicBeta в настройках Steam.