Разработчики Postal 4: No Regerts опубликовали новую дорожную карту ©

Разработчики из Running with Scissors опубликовали дорожную карту по развитию Postal 4: No Regerts.

Сейчас команда работает над подготовкой нового обновления для ПК, которое позже выйдет и для консолей PlayStation. А далее рассказали о том, на чем они сосредоточатся после последнего обновления, и далее в рамках текущей дорожной карты. Обратите внимание, что не все эти функции появятся в следующем обновлении, а будут внедряться в течение следующих нескольких месяцев и далее.

В ближайшем будущем:

Улучшения в заданиях, чтобы сделать их более интересными на протяжении всей игры.

Открытый мир станет более интересным для исследования. Будут открываться новые здания и улучшен дизайн уровней в тех местах, которые раньше оставались без внимания.

Кооператив. работа над которым уже полностью завершена.

Анимации от третьего лица будет улучшена, в основном как раз из-за того, что они нужны для кооператива.

Отражение в зеркалах - то, что было в игре 2003 года.

Улучшение физики.

Улучшение интерфейса

Среднесрочная преспектива:

Улучшения времени загрузки как при первой загрузке, так и между зонами.

DLSS / FSR

В дальнейшем:

Поддержка мастерской Steam.

Нативный клиент для Linux

POSTAL 4: No Regerts доступна на ПК и PS4/5.