Разработчики Postal 4: No Regerts опубликовали новую дорожную карту

Разработчики из Running with Scissors опубликовали дорожную карту по развитию Postal 4: No Regerts.
Сейчас команда работает над подготовкой нового обновления для ПК, которое позже выйдет и для консолей PlayStation. А далее рассказали о том, на чем они сосредоточатся после последнего обновления, и далее в рамках текущей дорожной карты. Обратите внимание, что не все эти функции появятся в следующем обновлении, а будут внедряться в течение следующих нескольких месяцев и далее.
В ближайшем будущем:
- Улучшения в заданиях, чтобы сделать их более интересными на протяжении всей игры.
- Открытый мир станет более интересным для исследования. Будут открываться новые здания и улучшен дизайн уровней в тех местах, которые раньше оставались без внимания.
- Кооператив. работа над которым уже полностью завершена.
- Анимации от третьего лица будет улучшена, в основном как раз из-за того, что они нужны для кооператива.
- Отражение в зеркалах - то, что было в игре 2003 года.
- Улучшение физики.
- Улучшение интерфейса
Среднесрочная преспектива:
- Улучшения времени загрузки как при первой загрузке, так и между зонами.
- DLSS / FSR
В дальнейшем:
- Поддержка мастерской Steam.
- Нативный клиент для Linux
POSTAL 4: No Regerts доступна на ПК и PS4/5.
То есть ранний доступ продолжается.
Это типа, если ничего годного не получится, пусть фанаты сами доделают?