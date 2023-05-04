Postal 4: No Regerts 14.10.2019
6.3 200 оценок

Разработчики Postal 4: No Regerts опубликовали новую дорожную карту

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R_Mor
Новости

Разработчики из Running with Scissors опубликовали дорожную карту по развитию Postal 4: No Regerts.

Сейчас команда работает над подготовкой нового обновления для ПК, которое позже выйдет и для консолей PlayStation. А далее рассказали о том, на чем они сосредоточатся после последнего обновления, и далее в рамках текущей дорожной карты. Обратите внимание, что не все эти функции появятся в следующем обновлении, а будут внедряться в течение следующих нескольких месяцев и далее.

В ближайшем будущем:

  • Улучшения в заданиях, чтобы сделать их более интересными на протяжении всей игры.
  • Открытый мир станет более интересным для исследования. Будут открываться новые здания и улучшен дизайн уровней в тех местах, которые раньше оставались без внимания.
  • Кооператив. работа над которым уже полностью завершена.
  • Анимации от третьего лица будет улучшена, в основном как раз из-за того, что они нужны для кооператива.
  • Отражение в зеркалах - то, что было в игре 2003 года.
  • Улучшение физики.
  • Улучшение интерфейса

Среднесрочная преспектива:

  • Улучшения времени загрузки как при первой загрузке, так и между зонами.
  • DLSS / FSR

В дальнейшем:

  • Поддержка мастерской Steam.
  • Нативный клиент для Linux

POSTAL 4: No Regerts доступна на ПК и PS4/5.

Обновления
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

То есть ранний доступ продолжается.

4
Faradaiz
Поддержка мастерской Steam.

Это типа, если ничего годного не получится, пусть фанаты сами доделают?

1