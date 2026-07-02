Разработчики POSTAL 4 No Regerts выпустили крупное обновление 1.6.0 с улучшениями игрового процесса и кооператива

Студия Running with Scissors выпустила обновление 1.6.0 под названием Major Unturdification для комедийного экшена POSTAL 4: No Regerts. Этот патч направлен на общее улучшение технического состояния игры, исправление ошибок, балансировку игрового процесса и доработку кооперативного режима.

Разработчики сообщили, что в этом обновлении они сосредоточились на полировке игрового процесса и исправлении многочисленных недоработок на основе отзывов игрового сообщества. Команда планирует продолжить работу в этом направлении, выпуская более частые и мелкие патчи, перед тем как переходить к добавлению нового контента. Создатели предупредили, что старые сохранения остаются совместимыми с версией 1.6.0, но рекомендуют начать новое прохождение для корректной работы всех изменений. Предыдущая сборка под номером 1.5.0 осталась доступна в отдельной бета-ветке для тех, кто хочет завершить текущую игру.

В обновлении 1.6.0 было реализовано множество улучшений удобства. Теперь при начале нового дня, возрождении или аресте здоровье Чувака полностью восстанавливается. Стрельба или прицеливание автоматически прерывают бег. Изменены некоторые элементы интерфейса: шкала розыска теперь заполняется слева направо, а не от центра, а при низком уровне здоровья игрока экранный индикатор с черепом становится крупнее и заметнее. Разработчики также оптимизировали подгрузку текстур, что позволило снизить количество видимых подгрузок объектов при перемещении по открытому миру.

Поведение неигровых персонажей также подверглось изменениям. Противники получили более разнообразную тактику боя: они больше не достают оружие одновременно и могут предупреждать игрока перед нападением. При атаке голубей обычные персонажи теперь впадают в панику и временно теряют способность вести огонь. Внесены правки в баланс и структуру различных поручений, включая миссии в канализации, тюрьме и на границе. Например, на пограничном поручении была переработана точность управления рогаткой и увеличен размер хитбоксов иммигрантов.

Значительная часть исправлений коснулась совместного режима, который пока остается эксклюзивом бета-версии, но приближается к полноценному публичному релизу. Разработчики устранили большое количество сетевых ошибок, связанных с рассинхронизацией инвентаря клиентов, отображением шкалы здоровья боссов, работой транспорта и триггерами финальных сцен. Кроме того, была проведена техническая оптимизация сетевого кода для повышения стабильности соединения между хостом и подключающимися игроками.